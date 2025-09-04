¿Te sobró pan? No lo tires: la receta para aprovechar el pan duro y convertirlo en un snack delicioso

El pan reciclado saborizado es un ejemplo de cómo las redes sociales se convirtieron en un espacio para redescubrir la cocina práctica y sin complicaciones. Y lo mejor: con esta receta, no hay excusas para desperdiciar comida.
La versión la compartió la cuenta Ollaseterna en TikTok, que viene sumando miles de likes con tips de cocina casera. Y esta vez la propuesta fue clara: no tirar el pan viejo, sino transformarlo en crujientes tostadas saborizadas.
Qué ingredientes se necesitan para hacer tostadas saborizadas con pan viejo
- Pan viejo
- Aceite de oliva o girasol
- Pimienta
- Sal
- Romero fresco
- Ají molido
- Orégano
Paso a paso, cómo preparar tostadas saborizadas con pan viejo
- Cortá el pan en rodajas, finitas o más gruesas según te guste.
- En un bowl grande, mezclá el aceite con las especias y las hierbas elegidas.
- Colocá las rodajas de pan en una sartén caliente o en una placa para horno y tostalas de un lado.
- Dales la vuelta y pincelá la mezcla de aceite sobre la parte ya dorada.
- Repetí el mismo proceso del otro lado hasta que queden bien crocantes.
¡Listo! En pocos minutos tenés unas tostadas caseras con mucho aroma y sabor, perfectas para acompañar picadas, sopas o simplemente para disfrutar como snack.