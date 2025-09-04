Vía Gourmet / Recetas

¿Te sobró pan? No lo tires: la receta para aprovechar el pan duro y convertirlo en un snack delicioso

Una cuenta de TikTok mostró cómo sacar el máximo provecho del pan del día anterior en apenas unos minutos.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

4 de septiembre de 2025,

Esta receta con pan reciclado lleva pocos minutos.

El pan reciclado saborizado es un ejemplo de cómo las redes sociales se convirtieron en un espacio para redescubrir la cocina práctica y sin complicaciones. Y lo mejor: con esta receta, no hay excusas para desperdiciar comida.

La versión la compartió la cuenta Ollaseterna en TikTok, que viene sumando miles de likes con tips de cocina casera. Y esta vez la propuesta fue clara: no tirar el pan viejo, sino transformarlo en crujientes tostadas saborizadas.

Así quedan las tostadas saborizadas.
Qué ingredientes se necesitan para hacer tostadas saborizadas con pan viejo

  • Pan viejo
  • Aceite de oliva o girasol
  • Pimienta
  • Sal
  • Romero fresco
  • Ají molido
  • Orégano
La receta de tostadas saborizadas para aprovechar el pan viejo.
Paso a paso, cómo preparar tostadas saborizadas con pan viejo

  1. Cortá el pan en rodajas, finitas o más gruesas según te guste.
  2. En un bowl grande, mezclá el aceite con las especias y las hierbas elegidas.
  3. Colocá las rodajas de pan en una sartén caliente o en una placa para horno y tostalas de un lado.
  4. Dales la vuelta y pincelá la mezcla de aceite sobre la parte ya dorada.
  5. Repetí el mismo proceso del otro lado hasta que queden bien crocantes.

¡Listo! En pocos minutos tenés unas tostadas caseras con mucho aroma y sabor, perfectas para acompañar picadas, sopas o simplemente para disfrutar como snack.

