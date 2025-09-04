¿Te sobró pan? No lo tires: la receta para aprovechar el pan duro y convertirlo en un snack delicioso

El pan reciclado saborizado es un ejemplo de cómo las redes sociales se convirtieron en un espacio para redescubrir la cocina práctica y sin complicaciones. Y lo mejor: con esta receta, no hay excusas para desperdiciar comida.

La versión la compartió la cuenta Ollaseterna en TikTok, que viene sumando miles de likes con tips de cocina casera. Y esta vez la propuesta fue clara: no tirar el pan viejo, sino transformarlo en crujientes tostadas saborizadas.

Así quedan las tostadas saborizadas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer tostadas saborizadas con pan viejo

Pan viejo

Aceite de oliva o girasol

Pimienta

Sal

Romero fresco

Ají molido

Orégano

La receta de tostadas saborizadas para aprovechar el pan viejo.

Paso a paso, cómo preparar tostadas saborizadas con pan viejo

Cortá el pan en rodajas, finitas o más gruesas según te guste. En un bowl grande, mezclá el aceite con las especias y las hierbas elegidas. Colocá las rodajas de pan en una sartén caliente o en una placa para horno y tostalas de un lado. Dales la vuelta y pincelá la mezcla de aceite sobre la parte ya dorada. Repetí el mismo proceso del otro lado hasta que queden bien crocantes.

¡Listo! En pocos minutos tenés unas tostadas caseras con mucho aroma y sabor, perfectas para acompañar picadas, sopas o simplemente para disfrutar como snack.