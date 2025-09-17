Snack de bienvenida, opción vegetariana y pochoclos de postre: así será el excéntrico menú de los Premios Martín Fierro 2025

La gala en los Premios Martín Fierro 2025 ha generado tanto expectativas como polémicas entre los nominados y asistentes. Mientras crecen las discusiones sobre las ternas, se conoció el menú que se servirá durante la ceremonia. Santiago del Moro, quien será el conductor del evento, reveló detalles de la comida que se degustará en la premiación.

El próximo lunes 29 de septiembre, las principales figuras de la televisión argentina se reunirán para celebrar una nueva edición de los Premios Martín Fierro. Más allá de las controversias por las nominaciones, la atención se ha desplazado hacia el menú que acompañará la velada. La oferta gastronómica de este evento constará de cinco pasos especialmente pensados para la ocasión.

Cómo será el menú de los Premios Martín Fierro 2025

La experiencia culinaria comenzará con un snack de bienvenida, luego habrá una recepción compuesta por tres bocados: pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de alis y gel de limón; cremoso de arveja fresca marinada con brote de arveja; y domo de queso azul y alioli.

Estos aperitivos darán paso a la entrada principal, que consistirá en burratina cremosa acompañada de una emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas.

Para el plato principal habrá diferentes opciones. Una de ellas será costilla de novillo cocida a fuego lento, servida con cremoso de zapallo especiado. Por otro lado, la opción vegetariana ofrecerá una variedad de hongos orgánicos asados sobre cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón.

Por último, el postre tendrá texturas de dulce de leche con avellanas, pochoclos (palomitas de maíz) y un toque de licor Baileys, una combinación de sabores para culminar la noche de la mejor manera.