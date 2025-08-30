Sin crema ni manteca: cómo hacer una deliciosa salsa ideal para las pastas del domingo

Las pastas del domingo es una de las tradiciones favoritas de los argentinos. Si bien algunos prefieren el asado, otros eligen un buen plato italiano. Pero para quienes buscan una opción saludable existe una receta de salsa sin manteca ni crema que le da un toque único a las comidas, sin sumar calorías innecesarias.

La alimentación saludable está cada vez más presente en los hogares. Pero no por eso hay que renunciar a los placeres culinarios. Existe una manera de comer pastas, uno de los platos más queridos de los argentinos, sin sentir culpa. Para quienes buscan una opción nutritiva y equilibrada, acá la receta de la salsa verde sin crema ni manteca.

Recetas saludable: cómo hacer una salsa para pastas sin crema ni manteca

Por lo general, las salsas cremosas poseen leche, manteca o quesos grasos que aportan una gran cantidad de grasas saturadas y las llamadas calorías vacías. Sin embargo, existen algunas alternativas para poder disfrutar de un buen plato de pasta con una salsa más liviana y saludable.

Ingredientes y receta detallada para una salsa blanca liviana

Esta salsa sin crema ni manteca es ideal para quienes buscan disfrutar de la textura cremosa pero saludable. Esta receta es muy fácil de preparar, así como también es bastante económica y contiene pocos ingredientes que, además, aportan nutrientes, fibra y vitaminas.

El secreto de esta salsa está en reemplazar los lácteos por vegetales cocidos que se procesan hasta lograr una consistencia suave y apetitosa.

Ingredientes para hacer una salsa cremosa y saludable

Para esta salsa sin crema ni manteca se necesitan muy pocos ingredientes. Esta opción para acompañar las pastas es excelente opción para almuerzos familiares, cenas rápidas o incluso para guardar en la heladera y consumir durante la semana.

Para 4 porciones se necesitan:

2 zucchinis

1 cebolla

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

½ taza de leche descremada o bebida vegetal sin azúcar

2 cucharadas de queso rallado light (opcional)

Sal y pimienta a gusto.

Nuez moscada o perejil fresco para aromatizar a gusto

Paso a paso para preparar la salsa sin crema ni manteca

Esta salsa cremosa es súper fácil de preparar y está lista en pocos minutos: