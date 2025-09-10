Sin azúcar ni manteca: cómo hacer los mejores alfajores de maicena en simples pasos

Los alfajores de maicena son un clásico argentino, ya sea como snack, postre o colación, se han vuelto infaltable en reuniones familiares, meriendas o juntadas de grandes y chicos. Existen diferentes recetas: desde la manera tradicional hasta versiones saludables. A pesar de que la versión original suele incluir azúcar y manteca, hay adaptaciones con ingredientes mucho más saludables y con menos calorías.

Esta receta de alfajores de maicena es ideal para quienes se están cuidando pero aún así quieren disfrutar de un antojo dulce. Para esto se reemplazó la manteca por aceite y el azúcar por edulcorante o endulzantes naturales como la stevia o el azúcar mascabo.

Paso a paso para hacer alfajores de maicena en casa

Lo mejor de los alfajorcitos de maicena es que no requieren técnicas complicadas ni demasiado tiempo de preparación. En pocos pasos se pueden tener alfajores caseros listos para rellenar con dulce de leche o mermeladas sin azúcar y ni manteca.

Ingredientes para alfajores de maicena saludables

200 g de maicena

100 g de harina integral o 0000

2 huevos

80 ml de aceite neutro (girasol o maíz)

80 g de edulcorante apto para horno o azúcar mascabo

1 cdita de polvo de hornear

Esencia de vainilla

Dulce de leche o mermelada sin azúcar para el relleno

Coco rallado opcional para decorar

Preparación paso a paso para hacer alfajores de maicena saludables