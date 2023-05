Quién subió al balcón en MasterChef: el plato menos pensado que se salvó de la eliminación

En la noche de “jueves de última chance”, los peores platos de la semana de MasterChef solo uno de los participantes logró convencer al jurado y salvarse de la gala de eliminación de este domingo. El desafío fue replicar la famosa torta invertida de manzanas de Wanda Nara y solo uno cumplió el objetivo.

Episodios atrás, la conductora reveló que con esa receta conquistó a Mauro Icardi y los competidores se lanzaron a la tarea de replicar todos los pasos a la perfección y seguir todos sus tips. Pese a la simplicidad del desafío, se vivió una noche plagada de errores y tortas crudas que no fueron perdonadas por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Desafío de torta invertida de manzana en MasterChef Foto: captura video

Uno de los que se vio más complicado en las cocinas fue Rodrigo. Quien tuvo complicaciones con los tiempos para poder terminar toda la preparación, aunque llegó con los 60 minutos para presentar su plato completo.

Al momento de la degustación recibió buenas críticas de los chefs, y ese fue su pase para subir al balcón y zafar de ser eliminado el domingo. “Tu torta me gustó mucho, no entiendo como porque yo pasé por tu mesada y dije ‘este chico no llega’. Y la crema inglesa también está muy bien”, señaló Martitegui.

Wanda Nara con Rodrigo Salcedo en MasterChef Foto: Telefé

Mientras que por su parte, Donato marcó algunas críticas: “Es muy esponjosa. Le falta menos de un minuto de cocción, casi que está muy bien. La crema inglesa está muy rica”. El joven bioquímico reconoció su sorpresa al escuchar su nombre y admitió que “es una relajación (sic) subir los jueves”.

También consideró que tiene “mucho para mejorar. La organización del tiempo, la organización de la mesada, los ingredientes...”.

Wanda Nara compartió sus tips para hacer su famosa torta de manzanas invertidas

Este jueves, la presentadora recibió su delantal blanco para estar en las cocinas de MasterChef y le tocó pasar por las estaciones de los competidores para revisar las preparaciones. Fue así cómo deslizó algunas recomendaciones para lograr el mejor plato de torta invertida de manzanas.

Entre ellos enumeró:

Usar manzanas verdes, en vez de roja

Incluir en la preparación de la masa ralladura de limón y naranja

El caramelo debe quedar en tono “rubio” y no tostado

Batir la crema a mano

Cómo hacer la torta invertida de manzana de Wanda Nara

Ingredientes

Azúcar

Tres manzanas

Manteca 150 gramos

Esencia de vainilla

Polvo de hornear

Harina 150 gramos

Cuatro huevos

Preparación