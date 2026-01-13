En plena temporada de verano, con las noches de calor porteño que invitan a caminar por el centro, una noticia puso a la gastronomía argentina en lo más alto del podio internacional. Cadore, la emblemática heladería ubicada sobre la Avenida Corrientes, fue distinguida como la cuarta mejor del mundo según el ranking anual de Taste Atlas.

Este reconocimiento no solo la posiciona como un baluarte de Buenos Aires, sino que la consagra como la mejor heladería de Sudamérica. Pero no es la única: el talento nacional brilló con otras dos representantes en el Top 50 mundial.

¡Orgullo nacional! Cuál es la histórica heladería de calle Corrientes elegida la cuarta mejor del mundo y cuánto cuesta el kilo

El mapa del helado: Argentina en el Top Mundial

El ranking de Taste Atlas, considerado la “enciclopedia de los sabores”, analizó miles de establecimientos para armar su exclusivo Top 100. Mientras que los dos primeros puestos quedaron en manos de las italianas Vivoli y Baliani, y el tercero fue para la estadounidense Angelo Brocato, Cadore logró meterse en el codiciado cuarto lugar.

Cadore, en el Top 5 de heladerías del mundo.

Además de la joya de la calle Corrientes, otras dos heladerías argentinas lograron posiciones de privilegio: Rapanui ocupó el puesto 24 y Scannapieco se quedó con el puesto 47.

Cadore: una historia de amor, guerra y tradición artesanal

La historia de Cadore parece sacada de una película de época. Todo comenzó en Cibiana di Cadore, un pueblito italiano de apenas 400 habitantes en la provincia de Belluno. En 1947, Silvestre Olivotti llegó a la Argentina escapando de la posguerra, trayendo consigo las recetas familiares y el sueño de una vida nueva.

En 1957, junto a su esposa Delia Saladino, fundó lo que hoy es un mito viviente en Avenida Corrientes 1695. A diferencia de las grandes cadenas, Cadore se mantiene fiel a su esencia: no tiene sucursales ni franquicias. Es un único local atendido por los descendientes de sus fundadores, donde el dulce de leche se cocina durante 14 horas y las técnicas siguen siendo estrictamente artesanales.

“Es una parada obligatoria antes o después del teatro; un ritual que combina la técnica italiana con el paladar argentino”, destacan los usuarios en la plataforma.

¿Cuánto cuesta el kilo de helado en Cadore?

Para quienes quieran darse el gusto de probar un helado de “clase mundial”, los precios actuales (enero 2026) reflejan la calidad de su materia prima y su proceso artesanal. Según los valores relevados en plataformas de delivery y en el local, estos son los costos:

1 Kilo: $28.000

¾ Kilo: $25.000

½ Kilo: $18.000

¼ Kilo: $9.500

Aunque los precios pueden variar levemente según el canal de compra, el veredicto de los clientes es unánime: la experiencia de probar su famoso Dulce de Leche o el Pistacho vale cada peso.

¿Estás planeando una salida por el centro? No te pierdas la oportunidad de visitar una de las cinco mejores heladerías del planeta.