¡No lo hagas más! este es el error común que arruina tus frituras

Las redes sociales son la fuente inagotable de ideas para solucionar problemas domésticos, hacer recetas, buscar trucos o hacer manualidades. La costumbre que tenemos al cocinar o comer ciertas comidas, no nos lleva a preguntar si es la forma correcta o si cumple su función.

Si bien hay alternativas para cocinar, las preparaciones fritas son muy populares en las casas. Tanto es así que es normal hacer recetas de milanesas, filete de merluza, patitas, aros de cebolla, entre otros tipos.

En general, cocinar platos fritos lleva a que ni bien estén listos para comer, sea infaltable el limón para colocar arriba de la comida. No hay dudas de que esta fruta es infaltable en la mesa y clave para darle otro sabor a todas las preparaciones.

por qué el limón arruina la fritura

El cocinero de TikTok @marcosdicesare reveló el secreto detrás de colocar limón a las comidas apanadas y fritas. Según señaló, no se debe hacer eso y este tipo de preparaciones no se debe comer con limón.

Por qué el limón arruina la fritura

“Ponerle limón a las frituras es un error de concepto gastronómico. Técnicamente, las cosas apanadas o crocantes en caliente tienen que ser aderezadas con salsas emulsionadas”, expresó el cocinero en un video de TikTok.

por qué el limón arruina la fritura

“Porque o si no mojan el apanado y lo dejan blando cuando vos estás buscando algo crocante”, agregó el chef. En ese sentido, el cocinero señaló que el limón produce el efecto contrario al resultado de la comida que buscás.

“A mí también me encanta ponerle un montón de limón a la milanesa, pero está mal gastronómicamente”, señaló el cocinero. Y agregó contundente: “Hay un montón de reglas gastronómicas que van en contra de lo que hacemos todo. Y no estaría mal volver a respetarlas”.

El chef destacó que no se debe agregar limón a la comida frita y apanada, ya que son crocante y el jugo del limón las ablanda, por lo que pierde su sentido.