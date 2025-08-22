Ni azúcar ni edulcorante: este es el mejor ingrediente natural para endulzar el mate

Para los argentinos, y los uruguayos, el mate más que una infusión es un ritual que atraviesa generaciones y fronteras. Desde la Patagonia hasta el norte argentino, en pueblos y hasta en grandes ciudades, el mate es considerado un símbolo de encuentro y tradición compartida.

Esta infusión acompaña a quien sea que la prepare, ya sea en soledad o en conjunto. El mate se volvió tradición no solo en las casas, también se consume en plazas, oficinas, universidades y hasta en viajes.

Argentina lanza la primera escuela universitaria dedicada exclusivamente al estudio de la yerba mate. (Freepik)

Esta costumbre es tan fuerte que forma parte del día a día del argentino en cualquier momento. Se toma a la mañana, como desayuno, para comenzar la jornada, pero también, en la tarde a la hora de la merienda como compañía de una charla o en reuniones familiares y sociales.

Pero el secreto de su popularidad no está solo en la yerba, su ingrediente principal, también en lo que representa. El mate simboliza hospitalidad, compañía y amistad. Juntarse a tomar mate es abrir la puerta al diálogo, a la unión, por eso, más allá de ser una infusión, se convirtió en un emblema cultural y en una de las tradiciones más fuertes de Argentina.

¿Cómo endulzar el mate de manera natural?

Aunque mucho prefieren tomar mate amargo, existe un gran número de personas que buscan suavizar su sabor con un toque dulce. Durante muchos años, la opción más común para endulzar esta infusión fue el azúcar. Con el tiempo, llegaron las alternativas como el edulcorante, la estevia o la miel.

El 30 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Yerba Mate

Sin embargo, estas alternativas pueden resultar poco recomendables en un consumo cotidiano debido a que no son tan saludables como aparentan. En ese contexto, apareció un ingrediente revolucionario para saborizar el mate: el coco rallado.

¿Cómo usar coco rallado en el mate?

El coco rallado, conocido por su uso en tortas y postres, aporta un sabor dulce natural y un aroma distinto que cambia por completo la experiencia del mate.

Para prepararlo, solo hace falta mezclar una o dos cucharadas de coco rallado con la yerba antes de cebar. De esta forma, el sabor se integra sin necesidad de sumar edulcorantes artificiales o con muchas calorías.

Coco rallado

Este ingrediente natural logra suavizar el amargor de la yerba, ofreciendo una alternativa saludable y original para quienes prefieren un toque dulce en su rutina matera.

Beneficios de tomar mate con coco rallado

Además de su sabor dulce, el coco rallado aporta:

Fibras.

Minerales como potasio y hierro.

Grasas saludables.

Esto lo convierte en una opción con valor nutritivo y pocas calorías. A diferencia del azúcar, el coco rallado no genera picos de glucosa pero sí da un dulzor más natural y equilibrado, ideal para quienes cuidan su alimentación diaria.

¿Dónde comprar coco rallado?

El coco rallado se consigue fácilmente en supermercados o dietéticas, lo que lo vuelve práctico y accesible. Puede usarse tanto en su versión seca como ligeramente tostado para intensificar su aroma.

Coco rallado

También combina muy bien con otras hierbas como:

Menta.

Cedrón.

Peperina.

Poleo.

Burrito.

Estas opciones son ideales para quienes prefieren mates más frescos, digestivos y con diferentes de matices de sabor.