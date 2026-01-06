¡Es hoy! La nostalgia de los 90 aterriza en las bandejas de Argentina. Después de meses de espera y éxito total en otros países, McDonald’s finalmente habilitó la Cajita Feliz de Friends (o “Friends Box”) en todos sus locales del país.

Si sos de los que se saben los diálogos de memoria o todavía soñás con tomar un café en Central Perk, esta data te va a interesar. Acá te contamos cuánto tenés que pagar y qué vas a encontrar dentro de esta edición limitada.

La colaboración entre la serie y la cadena de comida rápida.

El precio: ¿Cuánto cuesta la Cajita Feliz de Friends en Argentina?

El lanzamiento oficial se dio este 6 de enero de 2026. Según lo informado y los precios que ya se ven en la app, el combo tiene un valor de $20.000.

Tené en cuenta que, como suele pasar con estos lanzamientos virales, el precio podría variar levemente según la zona (CABA vs. interior) o si pedís por plataformas de delivery, donde suelen sumarse cargos de envío.

McDonald’s lanzó la cajita feliz de Friends: cuánto cuesta el combo y qué trae

¿Qué trae la colección? Los juguetes que todos quieren

Lo más importante para los coleccionistas son las figuras. A diferencia de las cajitas tradicionales para chicos, esta colección está pensada para el estante de cualquier fan adulto.

La colección incluye figuras de los seis protagonistas con sus outfits más icónicos:

Rachel: Con su clásico look de Central Perk.

Ross: Acompañado, en algunas versiones, por su inseparable mono Marcel.

Monica: Con su ropa de chef.

Chandler: Con su estilo sarcástico intacto.

Joey: Con su característica pose de “How you doin’?”.

Phoebe: ¡No podía faltar con su guitarra!

McDonald's lanzó la cajita feliz de Friends

Además de los personajes, el packaging es exclusivo: una caja diseñada con la estética de la serie, frases célebres y detalles que remiten directamente al departamento de Monica o al café más famoso de Nueva York.

El menú: ¿Qué viene para comer?

El combo no se queda atrás y ofrece una comida completa para calmar el hambre mientras abrís tu juguete:

Plato principal: la hamburguesa con la Nueva Salsa Marinara de Mónica. Acompañamiento: Papas fritas medianas. Bebida: Gaseosa regular o agua.

Un fenómeno que apunta a la “niñez adulta”

No es casualidad que el lanzamiento sea un éxito. McDonald’s detectó que el público que hoy tiene entre 30 y 45 años tiene un vínculo emocional muy fuerte con Friends. En países como México y España, las figuras se agotaron en cuestión de días y ya se ven publicaciones de reventa en sitios de e-commerce a precios insólitos.

Tip clave: Si querés asegurar tu personaje favorito, te recomendamos usar la app de McDonald’s para comprar con retiro por el local (Pick Up) o por el Automac, ya que así podés chequear stock en tiempo real antes de ir.