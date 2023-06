Marcela Kloosterboer contó como combina su vegetarianismo con la alimentación de sus hijos

Por decisión propia y para preservar la vida de los animales, Marcela Kloosterboer eligió llevar una dieta vegetariana, es decir, que no come ningún tipo de carne. La actriz opta por las legumbres, vegetales y frutas e intenta inculcarle estas costumbres a sus hijos Otto y Juana, pero no siempre lo logra.

Desde los ochos años que la actriz optó por una alimentación casi sin derivados de animal, según contó en varios oportunidades solo incluye en queso en sus comidas. Pero sus hijos mantienen una alimentación mixta, es decir, que ingieren tanto derivados de animales como otros alimentos.

Marcela Kloosterboer habló de la alimentación de sus hijos Foto: Instagram/m.klooster

De todas formas, pero la artista de 39 años contó que su hijo menor de 4 años “es muy carnívoro” y detalló cómo hace para organizar las comidas de su hogar. “Otto es muy carnívoro. Mi marido come carne y si es carne, cocina él. Cuando está Fer come carne y si estoy yo no”, reveló en “La Peña de Morfi”.

Y Georgina Barbarossa le preguntó: “¿Ni un huevo le hacés? ¿Nada?”. En ese sentido, Kloosterboer contó: “Un huevo, sí. Compro huevos de campo donde las gallinas no son criadas tortuosamente”.

También se refirió a la dieta su nena de 7 años e indicó que sigue más sus pasos: “Juana está yendo más por ese camino. Hay días que me dice ‘hoy no estoy de ánimo para comer animales, mamá’”.

“Come más variado, más lo que como yo, que siempre como un menú más distinto. Por ejemplo, unos nuggets de lentejas. Los compro, no es que me pongo a cocinar. Hay dietéticas que tienen todo, en vez de unos nuggets de pollo al horno, metés unos nuggets de lentejas, acompañados con ensalada o verduras al horno”, detalló.

Cómo hacer nuggets de lentejas: la receta

Marcela Kloosterboer contó que le gusta comer nuggets de lentejas. En su caso los compra hechos en una dietética pero también son muy fáciles de hacer en casa.

Ingredientes:

1/2 kg. lentejas cocidas

3/4 taza avena

1 1/2 cdta. sal

1 cdta. ajo en polvo

1 cdta. cebolla en polvo

1/4 taza queso parmesano

Preparación