Lucciano’s lanzó su propio chocolate Dubai: cuánto cuesta y dónde conseguirlo

El 20 de septiembre, Lucciano’s sorprendió a sus fanáticos con un nuevo producto que promete convertirse en un ícono de la marca: las Tabletas de Chocolate Dubai. Inspiradas en el lujo y la sofisticación de Medio Oriente, estas joyas dulces combinan chocolate belga de primera calidad, relleno de Avella Pistacchio y un crocante inspirado en el tradicional kadayif.

Con este lanzamiento, la firma argentina da un paso más allá en su línea de productos exclusivos, luego del éxito del helado Dubai, el alfajor de pistacho y los conitos de pistachio con dulce de leche. “Mientras muchos persiguen el oro, nosotros elegimos algo más valioso: el alma del sabor”, escribieron en sus redes sociales al presentar las tabletas.

Lucciano’s: de Mar del Plata al mundo del helado premium

Fundada en 2011 en Mar del Plata, Lucciano’s se consolidó como una de las heladerías más innovadoras de la Argentina. Su propuesta combina ingredientes de primera calidad, recetas artesanales y una fuerte apuesta estética, tanto en sus locales como en el diseño de cada producto.

El pack cuesta $49.000.

En los últimos años, la marca llevó su identidad más allá del helado, creando ediciones especiales que fusionan tradición argentina con influencias internacionales. El caso del sabor Dubai, uno de los más pedidos, fue el puntapié para animarse a dar vida a su propia línea de chocolates.

El nuevo pack incluye dos variedades de 140 gramos cada una:

Chocolate con leche , suave e irresistible, relleno con Avella Pistacchio y crocante de kadayif.

Chocolate 54% cacao, de sabor más intenso, también con pistachio y el mismo toque crocante.

El precio de lanzamiento es de $49.000 por el pack de dos tabletas, que se presentan en una caja premium con diseño geométrico inspirado en la arquitectura árabe.

Las sucursales donde se puede encontrar.

Este tesoro gastronómico ya está disponible en todas las sucursales Lucciano’s del país y en la tienda online oficial.

Con esta apuesta, la heladería marplatense reafirma su objetivo: transformar el momento dulce en una experiencia única, artesanal y sofisticada.