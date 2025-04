Se larga la temporada de paltas y es el momento de, una vez más, absober todos los secretos sobre el más noble de todos los frutos.

En este contexto, el chef Paco Almeida compartió un tip ideal para cuando comemos la mitad de una palta y nos queda la otra parte para el día siguiente.

¿Lo sabías? Cómo guardar la mitad de una palta para que no se ponga negra

Se trata de un fruto que se oxida rápidamente y no es agradable comer esos trocitos negros que se hacen. Si eso sucede, no queda otra que cortar y descartar esas partes oscuras, desperdiciado parte de un producto que, sabemos, no es económico.

Además es un secreto perfecto para aquellos que tienen árbol en su casa que, en muchos casos, suele dar unidades grandes imposible de comer de una vez.

Cómo conservar la palta para que no se oxide

Almeida contó cuál es el secreto para mantener en la heladera la mitad de la palta hasta tres días.

Hay que tomar unas servilletas de papel o paños de rollo absorbente. Envolvemos la palta que nos sobró y mojamos bien el papel, hasta notar que quedó adherido en la carne del fruto. Así lo guardamos en la heladera.

Uno de los puntos claves de este truco es chequear que el papel siempre esté húmedo. Si al día siguiente no vas a consumirlo, no te olvides de revisar que no se haya secado. Es esa humedad lo que va a mantener con vida nuestras paltas.