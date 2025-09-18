Llega el Festival de la Milanesa 2025: cuándo y dónde es la feria con gran variedad de opciones y promociones

Llega el Festival de la Milanesa 2025 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El lugar elegido para este mega evento será el Hipódromo de Palermo con entrada gratuita. Esta feria contará un despliegue de puestos donde habrá más de 100 versiones —al plato y en sándwich— de una de las comidas favoritas de los argentinos.

Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 12 a 20, el Hipódromo de Palermo será sede de una nueva edición del Festival de la Milanesa, una celebración destinada a los amantes de unos de los platos más queridos por los argentinos donde habrá más de 35 puestos y food trucks con más de 100 variedades.

Cómo será el Festival de la Milanesa 2025

La feria cuenta con acceso libre y gratuito y un formato familiar pensado para todas las edad. Habrá más de 35 puestos y food trucks con más de 100 variedades de milanesas. Desde las clásicas de bodegón hasta versiones de alta cocina, al plato o en sándwich, con cortes como entraña, peceto, matambre, tapa de asado, bife de chorizo y ojo de bife; además de estilos napolitana, a la parmigiana, a la fugazzeta, tex-mex, a caballo, a la Maryland o a la Suiza, entre otras.

Para acompañar habrá vinos, cervezas artesanales, coctelería y un espacio destinado a los postres atravesado por otro clásico argentino: el dulce de leche.

El Festival de la Milanesa 2025 se realizará los días sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 12 a 20 en el Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Dorrego, Palermo). La entrada será libre y gratuita y en caso de lluvia el evento se traslada al fin de semana siguiente.

Puestos y marcas participantes

Gastronomía

Aloha

Amaranta

Antigourmet

Austin Smoke House

Bullanga Milanga

Familia Milanesio

Fierro

Flama

Jordanas

La Casona de Belgrano

La Milaneseria

La Posta del Hornero

Lo de Gauna

Oggi

Riki Cocinero

San Guchero

Sangucheto

Sapore Squisito

Shappa

The Black

Tres Fuegos, Cocina de Raíz

Yaya’s

Yellow

Dulces

Cremolatti

Erdelys Kurtos

Guapaletas

Isla Negra

JH Pastelería

O Waffles

Two Churros

Bebidas

Cinzano

Rabieta

Gin Saraví

Taproom

Valle del Indio

Mercado

Bilbao Back Pack

Cabaña Los Hermanos

ESSEN

La Casa del Alfajor

Lágrima del Diablo

PSA

Yemas de Uruguay

¿Cómo llegar al Festival de la Milanesa?

