Llega el Festival de la Milanesa 2025: cuándo y dónde es la feria con gran variedad de opciones y promociones

Llega el Festival de la Milanesa 2025 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El lugar elegido para este mega evento será el Hipódromo de Palermo con entrada gratuita. Esta feria contará un despliegue de puestos donde habrá más de 100 versiones —al plato y en sándwich— de una de las comidas favoritas de los argentinos.
Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 12 a 20, el Hipódromo de Palermo será sede de una nueva edición del Festival de la Milanesa, una celebración destinada a los amantes de unos de los platos más queridos por los argentinos donde habrá más de 35 puestos y food trucks con más de 100 variedades.
Cómo será el Festival de la Milanesa 2025
La feria cuenta con acceso libre y gratuito y un formato familiar pensado para todas las edad. Habrá más de 35 puestos y food trucks con más de 100 variedades de milanesas. Desde las clásicas de bodegón hasta versiones de alta cocina, al plato o en sándwich, con cortes como entraña, peceto, matambre, tapa de asado, bife de chorizo y ojo de bife; además de estilos napolitana, a la parmigiana, a la fugazzeta, tex-mex, a caballo, a la Maryland o a la Suiza, entre otras.
Para acompañar habrá vinos, cervezas artesanales, coctelería y un espacio destinado a los postres atravesado por otro clásico argentino: el dulce de leche.
El Festival de la Milanesa 2025 se realizará los días sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 12 a 20 en el Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Dorrego, Palermo). La entrada será libre y gratuita y en caso de lluvia el evento se traslada al fin de semana siguiente.
Puestos y marcas participantes
Gastronomía
- Aloha
- Amaranta
- Antigourmet
- Austin Smoke House
- Bullanga Milanga
- Familia Milanesio
- Fierro
- Flama
- Jordanas
- La Casona de Belgrano
- La Milaneseria
- La Posta del Hornero
- Lo de Gauna
- Oggi
- Riki Cocinero
- San Guchero
- Sangucheto
- Sapore Squisito
- Shappa
- The Black
- Tres Fuegos, Cocina de Raíz
- Yaya’s
- Yellow
Dulces
- Cremolatti
- Erdelys Kurtos
- Guapaletas
- Isla Negra
- JH Pastelería
- O Waffles
- Two Churros
Bebidas
- Cinzano
- Rabieta
- Gin Saraví
- Taproom
- Valle del Indio
Mercado
- Bilbao Back Pack
- Cabaña Los Hermanos
- ESSEN
- La Casa del Alfajor
- Lágrima del Diablo
- PSA
- Yemas de Uruguay
¿Cómo llegar al Festival de la Milanesa?
El Hipódromo de Palermo es de fácil acceso, ya que cuenta con varias opciones:
- Transporte público: líneas de colectivo 10, 34, 36, 160 y 166 tienen paradas cercanas.
- Subte: la estación más cercana es Palermo (Línea D), a unos 15 minutos a pie.
- Bicicleta: hay ciclovías que llegan hasta la zona y se dispondrá de estacionamiento para bicicletas.