La cocina soñada de Mery del Cerro: total black y mesada indestructible

A la hora de elegir la decoración para su casa, Mery del Cerro no dejó ningún detalle librado al azar y optó por un diseño minimalista. Pese a que los ambientes de su hogar son espaciosos, la decoración está inspirada en colores y materiles fríos como el hormigón, hierro y cerámicos.

Esta misma línea puede verse en la cocina de su inmueble situado en un exclusivo barrio privado donde vive con su pareja Meme Bouquet, y sus dos hijas, Mila y Cala. Este salón es de grandes dimensiones y predomina el color negro. Sin embargo tiene un buen caudal de luz natural gracias a la puerta balcón con vistas al exterior.

La cocina de Mery del Cerro Foto: web

La ex “Casi Ángeles” renovó la cocina y para ello eligió un material inspirado en el mármol negro marquina que en el mercado de la construcción se conoce como piedra sinterizada y es de origen español. El objetivo fue lograr un ambiente moderno con amoblamiento también en color negro, revestimientos de hormigón y madera.

Según los diseñadores, el material de piedra de la mesada la vuelve prácticamente indestructible ya que a diferencia del mármol, estas no se manchan, no se queman, no se rayan, “es decir resistente a todo”, reza la descripción en la página de la distriubidora.

Los elegantes detalles en la cocina de Mery del Cerro

La cocina de la actriz cuenta con grifería en acabado cromo, último en tendencias de decoración y versátiles para todos los estilos. Además de elegir colocar los electrodomésticos empotrados, lo que libera el espacio y genera sensación de amplitud, que contrasta con el color negro predominante y corta el ambiente para evitar que resulte agobiante.

Los electrodomésticos son de acero inoxidable de última generación y de la mejor calidad entre los que se destaca el anafe de seis hornallas colocado en una gran insla desayunadora y la heladera doble puerta. El techo alto se distingue por sus apliques de luces empotrados y el suelo cuenta con cerámicos que simulan madera.