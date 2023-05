La China Suárez capturó un dulce momento de Amancio en el desayuno tomando chocolatada

La China Suárez compartió este miércoles en sus redes sociales un dulce video de Amancio, el menor de sus hijos fruto de su relación con Benjamín Vicuña, cuando desayunaba y enterneció a todos. En las imágenes se puede ver al pequeño aún en pijama mientras dice sus primeras palabras.

Cuando está a punto de cumplir 3 años, el menor del hogar se ganó todo el amor de los usuarios con la reciente publicación de Instagram donde la actriz lo grabó mientras tomaba su chocolatada y él decía: “Cholata”.

Amancio, el hijo de la China Suárez Foto: Instagram/sangrejaponesa

El video fue compartido a través de historias de Instagram y se la puede escuchar a la China preguntarle a su hijo “¿qué es esto que estás tomando?”. Sobre el final, la también intérprete expresó: “Te amo” y no es difícil imaginar que cautivó a sus más de 6.4 millones de seguidores con miles de reacciones.

La pasión de la China Suárez por la cocina

A través de diferentes publicaciones, la China Suárez reveló a través de sus redes sociales su pasión por la cocina. Si bien quizás no es su cualidad más fuerte, la ex ”Casi Ángeles” contó en diferentes entrevistas que le gusta cocinar para sus hijos Amancio, Rufina y Magnolia y también para todos sus seres queridos.

Es así como más de una vez se la pudo ver con las manos en la masa, como la noche que preparó pizzas a la parrilla caseras, o cuando se encargó de hacer el asado asado para Rusherking y sus amigos, pese a ser vegetariana y cuando todavía eran pareja, hasta compartió algunas de sus recetas y el paso a paso de la preparación.

Rusherking y la China Suárez

“Me gusta ser anfitriona, me gusta mucho y averiguo qué le gusta a cada uno de postre... y me gusta que todos los que vienen a mi casa se vayan felices”, reveló en “Noche al Dente” sobre cómo organiza las cocidas cuando recibe visitas en su hogar.