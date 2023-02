Inventó la pizza con kiwi y su esposa lo dejó: las opiniones en las redes

El dueño de un restaurante en Suiza desafió las costumbres gastronómicas y se animó a reversionar la receta de un clásico italiano: la pizza. Pese a la controversia que de por sí ya genere la pizza Hawaiana o tropical con trozos de ananá, quiso dar un paso más allá e inventó la pizza con kiwi.

Todo comenzó cuando su hermano le regaló en la Navidad diez kilos de kiwi. Entonces Stellan Johansson buscó la forma en aprovechar el obsequio. Luego de ofrecerla en su restaurante de la ciudad de Skottorp, se volvió viral.

Inventó la pizza con kiwi y la esposa lo dejó: la reacción de las redes Foto: Facebook

El joven chef comenzó a comercializarlo sin imaginar la repercusión y las consecuencias que conllevaría, al punto que su esposa le cortó. “Creé mi pizza de kiwi a principios de enero y todo ha cambiado mucho desde entonces. El mundo se confinó y me divorcié. La pizza no causó el coronavirus, aunque me hayan acusado de ello, pero creo que sí contribuyó a mi divorcio”, expresó en la red social.

El pizzero reconoció por entonces al medio Unilad que su ahora exesposa pensó que la idea de cocinar kiwi era “una estupidez” y la viralización de su creación la molestó aún más. Esto lo ayudó a reconocer que la relación en su matrimonio no estaba bien y su nueva receta terminó de desarmarla.

Ante las críticas que recibió por entonces se defendió y bautizó su receta como Kiwizza. “Podemos presentar con orgullo Kiwizza, una pizza con kiwi simple y he probado la pizza de kiwi yo mismo y puedo garantizar que sólo son los prejuicios los que dicen que es desagradable porque tenía un sabor absolutamente increíble”, garantizó orgulloso de su invento culinario.

Las opiniones en las redes sociales sobre la pizza de kiwi

Si bien la historia data de principios del 2020 volvió a ser viral en Twitter gracias a la cuenta @fabipa90 quien compartió una imagen con la noticia y preguntó la opinión de los usuarios. Como era de esperarse la publicación alcanzó en pocas horas más de 11.2 mil “me gusta” y respuestas desopilantes.

Inventó la pizza con kiwi y la esposa lo dejó: la reacción de las redes Foto: captura twitter

Entre los comentarios se destacaron muchos comentarios irónicos como: “Marche esa perimetral”, “Estuvo floja la mujer, le tendría que haber metido tres tiros”, “A favor del abandono” y “La sacó barata”. También recibió memes como: “No alcanza con eso” que completa con la frase “Lo tenemos que matar”.