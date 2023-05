Fue a una heladería, pensaron que era muda y al conocer la verdad quedaron tiesos

En las últimas horas, circuló por Twitter la insólita experiencia de una joven que fue a comprar helado y el personal del local pensó que era sorda y l conocer la verdad, quedaron impactados. u historia se volvió viral y cosechó miles de interacciones.

Se trata de la reciente publicación de la cuenta @JulietaBec quien contó lo sucedido y recibió más de 36 mil “me gusta” en un hilo con todos los detalles que despertó la reacción de los usuarios. Como se comunicó con el cajero a través de las notas del celular y ello presentó toda la confusión.

Eldorado: tareas en marcha para disfrutar de la Fiesta del Helado. Foto: Imagen web

Lo cierto es que Julieta había sufrido una intervención quirúrgica en el dentista por la extracción de sus cuatro muelas de juicio. Para ayudar a bajar la inflamación, decidió comprarse un pote de helado. Pero como aun su boca estaba bajo los efectos de la anestesia, se le complicaba el habla.

Es por eso que recurrió a comunicarse con el cajero con mensajes escritos. “Vengo a contar mi experiencia de hoy. Me hicieron la extracción de las 4 muelas de juicio. Como me olvidé de comprar helado fui después, con anestesia imposible hablar/modular. Se me ocurrió hablarle al cajero mediante notas en el celu. En eso que me dirijo al mostrador”, comenzó en un tuit.

Fue a comprar un helado con su perro, pensaron que era sorda y nunca se imaginó lo que iba a pasar Foto: captura Twitter

Luego detalló cuál fue la reacción del cajera ante la situación: “El cajero le dijo a la chica que me iba a armar el pote, que me trate con paciencia, que soy sordomuda. Por dentro estaba tentada porque ‘Señor, solo le respondía con texto lo que me preguntaba, pero sí escucho. Tieso”.

También pensaron que era ciega

Como si todo esto fuera poco, la creadora del contenido estaba en la heladería junto a su perro, quienes otras personas creyeron que era su lazarillo. “Yo había ido con Momo (perro) y previo a la espera de la atención de la chica, había dos señoras atrás mío. En un momento Momo empezó a dar vueltas y le tiré de la correa dos veces para arriba y él se sentó”, contó.

Y después reveló sorprendida: “En ese mismo instante escucho a las doñas decir: ‘Qué hermoso el lazarillo, la re entiende siendo muda, que inteligentes son los perros. ¿Cómo se llamará?’”.

Fue a comprar un helado con su perro, pensaron que era sorda y nunca se imaginó lo que iba a pasar Foto: captura Twitter

Finalmente, contó cómo terminó la situación: “Fingí demencia en toda la compra hasta que se dieron cuenta de la verdad y nadie sabía dónde meterse”.