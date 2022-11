El video viral de una nena amante de la sopa a puro llanto cuando su mamá hizo arroz con pollo

A través de las redes sociales se viralizó el video de una pequeña niña amante de la sopa que rompe en llanto al enterarse que su madre había hecho arroz con pollo. Su desilusión ante la comida del día enternació a todos los usuarios que no tardaron en replicar el clip por toda internet.

Se trata de una nena llamada Valentina oriunda de Venezuela cuyos videos despiertan mucha ternura desde su cuenta de TikTok babyvalentinasuareza administrada por su mamá. El perfil reúne más de 16 mil seguidores y suma unos 70 videos cargados en el perfil.

La reacción de una nena amante de la sopa Foto: captura de TikTok

Uno de los posteos con mayor repercusion fue su reacción ante el arroz con pollo que preparó su madre y no la sopa como ella quería. “¿Los amantes de la sopa dónde están?”, expresó sobre las imágenes mientras se ve a la niña a puro puchero y con lagrimitas brotando de los ojos.

Sus expresiones enternecieron a los internautas que dejaron mensajes como: “Me parte el alma”, “Primera niña que veo que pide sopa, porque a los niños (a) por lo general no les gusta la sopa”, “Sus lagrimitas me da penita” y “A mí también me gusta la sopa”.

La rección de la nena por la sopa de su mamá

Mientras que otros advirtieron que la escena podría tratarse de un simple capricho y que no habría que acostumbrarla a darle todos los gustos. De todas formas, el desenlace de esta historia tiene un buen final porque a los pocos minutos la mamá subió otro video en que reveló que preparó un plato de sopa para su pequeña.

Pese a los cuestionamientos que también recibió, la creadora de contenidos posteó otro video de su hija emocionada mientras esperaba que la comida estuviera lista. “Ella feliz porque la sopita ya casi está lista”, expresó.

Feliz porque su mamá le hizo sopa Foto: captura de TikTok

Ante las críticas, la usuaria destacó que su hija “come de todo gracias a Dios” junto a un video que revela a Valentina probando diferentes platillos desde carnes, postres, hamburguesas y frutas.