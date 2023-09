El duro momento de Gino de Bake Off tras salir del reality: “Terminé mal”

Gino Minnucci, conocido por su participación en la última temporada de Bake Off, compartió por primera vez su experiencia y lucha personal después de su paso por el reality show de Telefe. En una entrevista, el joven reveló que transitó episodios de depresión y ansiedad.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el joven habló abiertamente sobre el difícil período que vivió después de abandonar el programa.

Gino Minucci en Bake Off Argentina 2021.

EL TESTIMONIO DEL EX BAKE OFF SOBRE EL IMPACTO DE LA FAMA EN SU SALUD MENTAL

Gino comenzó la conversación reflexionando sobre la fama repentina y el impacto que puede tener en la vida de una persona, más cuando la exposición cesa.

“Cuando yo vi el furor que fue Gran Hermano y toda esta locura de la gente en las redes preocupada por cada uno de los participantes, ellos saliendo de la casa...yo dije ‘esto no termina bien’ y no lo dije por ser adivino, fue porque yo lo viví en carne propia a otra medida porque Bake Off no fue la masividad que fue Gran Hermano”, reflexionó.

“A mí me pasó...cuando baja la efervescencia y baja la fama, y te saludan por la calle, y cuando va bajando eso te preguntas, ¿ahora qué?, te agarra una desolación y un sentimiento así, como que estás viviendo en una burbuja”, confesó.

GINO MUNUCCI: “ESTUVE TRANSITANDO UNA DEPRESIÓN”

“En mi caso tuve un año difícil, yo tengo 25 años y estoy en un momento clave, debo admitir que después de Bake Off terminé mal, estuve un tiempo transitando una depresión bastante silenciosa, engordé y me pasó de todo”, reveló.

A pesar de su tendencia a ser reservado, Gino explicó que decidió compartir su experiencia para que otros puedan entender que está bien buscar ayuda y apoyo cuando se enfrentan a desafíos emocionales y mentales.

Su historia también resalta que la fama y el reconocimiento de la gente pueden tener un costo emocional, y es esencial cuidar el bienestar de quienes están ante los ojos del público.