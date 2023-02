“El celíaco más educado”: pidió pan sin gluten y se volvió viral por sus malos modales

Según establece la ley nacional, los bares y restaurantes están obligados a ofrecer por lo menos una opción de comida sin gluten para personas celíacas. Gracias a esto los establecimientos ampliaron sus menús para este tipo de dieta y cada vez cuentan con mayor oferta en sus cartas y variedad de platos.

Sin embargo algunos clientes no se sienten satisfechos con la opciones disponibles en algunos salones. Tal fue el caso de un cliente que consultó por pan sin glutén en una parrilla y al obtener una respuesta negativa descargó su furia contra la encargada del lugar.

El caso se dio a conocer a través de las redes sociales donde la cuenta @honeydmoon, con nombre de usuario Abi, compartió en Twitter las capturas de pantallas del chat que mantuvo con un potencial cliente sobre la comida disponible en su lugar de trabajo. Sin embargo lo más llamativo fueron las rudas contestaciones del hombre que le valieron críticas de parte de los usuarios.

Las malas contestaciones de un cliente a la encargada de una parrilla

Todo comenzó con la consulta “Hola, soy celíaco. ¿Qué tienen para ofrecerme? Consulto por la contaminación cruzada. ¿Tienen pan apto? ¿Las papas fritas fríen aparte o en el mismo aceite de las milanesas?”.

Las duras respuestas de un cliente celíaco a la encargada de una parrilla Foto: Twitter

A lo que la joven respondió: “No tenemos pan apto, pero las fritas te las hacemos en aceite nuevo. Con que se avise a la camarera salen así, quizás tarden un poquito más, pero no hay problema”. Ante la negativa, el hombre indicó: “Compren uno y ténganlo en el freecer”.

Abi aseguró que tendría en cuenta su sugerencia, pero el hombre se molestó: “No lo tengas en cuenta, comprarlo directamente no les cuesta nada. ¿Sabés qué feo es comer un choripán con nada?”. Fue cuando la encargada le explicó que no es la dueña del lugar y por lo tanto no se encarga de la mercadería.

Las duras respuestas de un cliente celíaco a la encargada de una parrilla Foto: twittter

Al mismo tiempo, la usuaria le comentó que el sitio suele recibir clientes celíacos por lo que la comida la cocinan a parte para evitar la contaminación cruzada, pero el hombre insistió molesto: “Ok, entonces no van a tener pan” y cuando la chica se ofreció a consultarlo, el señor atacó: “Jajaja. No, dejá. No creo que vayamos. No es tan jodido tener un pan apto para los recurrentes clientes celíacos”.

Las duras respuestas de un cliente celíaco a la encargada de una parrilla Foto: twitter

Y se despidió sarcástico: “Gracias por tu atención, che. Hay un montón de lugares aptos, parrillas, que tienen pan para sus recurrentes clientes celíacos, con buena onda y más respetuosos.

Las duras respuestas de un cliente celíaco a la encargada de una parrilla Foto: Twitter

Las críticas que recibió en las redes

La chica compartió el intercambio en Twitter bajo el irónico comentario de “El celíaco más educado” y recibió más de 57.2 mil “me gusta”. Además los usuarios no tardaron en reaccionar y comentar sus críticas hacia el cliente.

Las duras respuestas de un cliente celíaco a la encargada de una parrilla Foto: Captura Twitter

“Al segundo mensaje yo ya le hubiese dicho ‘comé en tu casa, boludón’”, “¿Se puede ser TAN PESADO? ME MATO”, “Ay dios, así me da vergüenza ser celíaca” y “¡Que pesado! En realidad no creo que el no tolere el gluten, sino que ¡el gluten no lo debe tolerar a él!”, fueron algunos de los comentarios más destacados.