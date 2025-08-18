Día Internacional del Pinot Noir: descubre los maridajes ideales para este tinto elegante

Cada 18 de agosto, el mundo del vino rinde homenaje a una de las cepas más emblemáticas y encantadoras del universo vitivinícola: el Pinot Noir. Originaria de la Borgoña, esta uva de piel fina y carácter delicado ha conquistado paladares en los cinco continentes.

El Pinot Noir se distingue por su elegancia, frescura y complejidad aromática. Con notas que remiten a frutos rojos, flores silvestres, sotobosque y un sutil toque especiado, este varietal expresa como pocos la influencia del terruño y la mano del enólogo. En boca, su textura sedosa y acidez vibrante lo convierten en un vino versátil y profundamente gastronómico.

Este Día del Pinot Noir es la excusa perfecta para descorchar una botella y dejarse llevar por la sutileza de esta variedad tan difícil de cultivar como gratificante de disfrutar. Ya sea en una copa solitaria, en una mesa compartida o en una cata entre conocedores, el Pinot Noir invita a brindar por la delicadeza, la autenticidad y el arte de hacer buen vino.

Con qué acompañar el Pinot Noir

El Pinot Noir es uno de los tintos más versátiles a la hora de acompañar comidas, porque suele ser ligero, con taninos suaves y buena acidez. Eso hace que no opaque los platos, sino que los acompañe. Te paso algunas combinaciones que suelen funcionar muy bien:

Carnes blancas: pollo al horno, pavo, pato (clásico maridaje con duck à l’orange).

Cerdo: sobre todo en preparaciones al horno o con salsas agridulces.

Pescados grasos: salmón, atún, trucha, bacalao ahumado.

Comida vegetariana: hongos (risotto de hongos, portobellos grillados), berenjenas asadas, calabaza al horno.

Quesos suaves: brie, camembert, gruyère, quesos de cabra cremosos.

Pastas y risottos: con salsas livianas (manteca y hierbas, crema suave, hongos).

Cocina asiática: platos con soja, jengibre o teriyaki (no demasiado picantes).

Lo que conviene evitar

Platos muy pesados, picantes o con mucha carne roja y grasa (para eso funcionan mejor tintos más intensos como Malbec, Cabernet Sauvignon o Syrah).

Algunas opciones de este vino tinto elegante

Pulenta Estate Pinot Noir: $33.000

Rara Avis Pinot Noir: $65.000

