Día del Padre: los mejores boxes gastronómicos para regalarle a un papá amante de la comida

Este domingo 18 de junio se celebra el Día del Padre, una fecha muy importante en el calendario que destaca a la figura paterna de la familia. Para que el festejo sea completo nunca está demás un regalo sorpresa para esa persona tan especial del seno familiar y qué mejor que boxes gastronómicos.

“Panza llena, corazón contento”, reza el dicho popular y es que para cualquier padre amante de la buena comida estas opciones de cajas preparadas especialmente para la ocasión son el agasajo perfecto y superoriginal. Los precios van desde los 4.200 pesos hasta los 28.500 con opciones dulces y saladas.

Los mejores regalos para papá en su día

Mada Patisserie: boxes dulces

Ofrece dos completas cajas de desayuno con especialidades artesanales de Juliana Herrera Dappe. El box Chico incluye dos blends de té, una minicake a elección con un cartel de “Papá”, un croissant casero relleno de jamón y queso, dos scons de queso y dos alfajores con masa de almendras por 6.900 pesos.

Por su parte, el box Grande trae los productos antes mencionados más dos macarons, dos cookies de chocolate y un minibudín de limón con frutos rojos por 9.600 pesos. Estarán disponibles para retirar por su boutique ubicada en Belgrano (3 de Febrero 1064) o recibir a domicilio.

Moshu: súper brunch

El brunch para compartir entre varias personas que combina lo mejor de la panadería y pastelería artesanal. Estará disponible para delivery o take away e incluye cinco scones de parmesano, queso azul y panceta con verdeo; un sándwich de jamón crudo, stracciatella, rúcula y pesto; un sándwich de pollo horneado en láminas, tomate asado, lechuga y alioli de olivas; una degustación de sus Old Fashion Cakes, como Red Velvet, Choco Power y Lemon Blueberry; una caja con ocho alfajorcitos sablée; una mini cake especial de Almond Apple Crumble Cheesecake; y 80 gramos de café molido colombiano.

El valor regular del box es de 18.738 pesos, pero quienes encarguen antes del 16 de junio, accederán a un 20 por ciento de descuento, quedando en un precio especial de 14.990 pesos. Los pedidos se retiran por la sucursal de Saavedra (Moldes 3802).

Gourmand Food: cajas con productos gourmet

Para sorprender a los padres en su día, en el espacio de Patio Bullrich (Posadas 1245) propone una selección de productos italianos y suizos, presentados en cajas de madera. El box para llevar trae un paquete de fusilli lunghi bucati N5 De Cecco, un aceite de oliva De Cecco, una salsa Arrabiata De Cecco, pesto De Cecco, un chocolate Lindt Excellence y bombones Lindt Lindor, todo por 28.500 pesos.

Jornal: picada artesanal con vino

La panadería de masa madre y croissanterie de Saavedra (García del Río 2802), propone un popurrí de preparaciones caseras para agasajar a los padres con una picada de gran calidad. El box incluye 250 g de matambrito arrollado de cerdo relleno de pangritatta cítrica y hierbas frescas, 360 g de queso ahumado con pimienta negra en aceite, 150 g de pastrami feteado, 250 g de tostadas de pan de masa madre, 150 g de morrón asado en aceite y ajo, 150 g de babaganush -pasta de berenjenas-, 100 g de ajos confitados en aceto balsámico y miel, 360 g de aceitunas verdes y negras marinadas, y una botella de vino Doña Paula Blend o Privada Family Blend de Norton. Todo por 14.800 pesos.

Desarmadero: set de cervezas o tabla de quesos y fiambress con vino

Los bares cerveceros de Palermo (Gorriti 4300 y Gorriti 4295) idearon dos combos para sorprender a los padres este domingo. Para los fanáticos de la cerveza artesanal, ofrecen cinco latas de Pilsen Desarmadero de elaboración propia, más un vaso de colección con una ilustración de la marca, por 6.000 pesos.

Para los que prefieren el vino, se ofrece una tabla de campo con jamón crudo, salame, lomito ahumado, queso brie, queso azul y pategrás acompañado de rodajas de pan de campo, con una botella de vino Mi Terruño Malbec, por 5.200 pesos. Ambas promociones estarán disponibles para llevar, para retirar con alguna app de envíos o para disfrutar en sus salones el próximo 18 de junio durante todo el día.

Hierbabuena organic market: box orgánico de desayuno o almuerzo

Se conseguirán dos completos boxes para obsequiar a los padres este domingo 18 de junio. Cada uno incluye preparaciones artesanales, elaboradas con productos orgánicos de estación, sin conservantes ni aditivos.

El box Desayuno trae un saquito de té orgánico, un jugo Verde, un yogur natural con granola casera y dulce de leche, un croissant y un budín, cookie o muffin por 4.200. El box Almuerzo se compone de 500 g de fetuccinis caseros, pesto clásico, pan de campo, una emulsión de berenjena y una botella de vino Hippie Love de la bodega Ernesto Catena, por 9.500. Ambas opciones estarán disponibles solo para retirar por el local (Caseros 454, San Telmo) y se recomienda solicitar con anterioridad.