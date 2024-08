Derribando mitos: ¿hay que añadir sal y aceite cuando se cocina la pasta?

Cuando se trata de preparar una pasta perfecta, muchos de nosotros escuchamos el consejo de agregar sal y aceite al agua de cocción. Pero, ¿alguna vez te preguntaste si estos ingredientes son esenciales? ¿O qué impacto real tienen en la textura y el sabor de tu pasta?

Los cocineros no recomiendan añadir aceite en la cocción de la pasta. Foto: Directo al paladar

Qué dicen los expertos sobre añadir sal y aceite a la pasta

Los expertos en la cocina afirman que para cocinar una pasta perfecta hay que agregarle sal, pero no aceite. En primer lugar, el aceite agregado al agua de cocción de la pasta tiende a flotar en la superficie y no se integra con el agua, lo que impide que se adhiera a la pasta que está en el fondo de la olla. En consecuencia, el aceite no tiene un impacto considerable durante la cocción.

En el sitio Esquire, el experto Niko Romito, chef italiano que tiene tres estrella Michelin, indica que si la proporción entre la pasta y el agua es adecuada, no es necesario añadir aceite. Generalmente, esta costumbre se hace para que la pasta no se pegue, sin embargo, solo provoca que se cree una película de grasa en la superficie.

Por otro lado, los cocineros indican que es recomendable echarle sal a la cocción de la pasta. Romito detalla que hay que añadirle 15 gramos por cada litro de agua. A su vez, en diálogo con ExcelenciasGourmet, Angelo Marino, chef y propietario del restaurante Mercato Ballaró, afirma que la sal se agrega luego de que la pasta se haya introducido en la olla con el agua hirviendo. Afirma que si se echa antes, se ralentiza el punto de ebullición.