Cuánto cuesta y qué trae dentro el huevo de Pascua de Mantecol en 2025

Si sos fan del Mantecol, esta noticia te va a tentar. La icónica marca argentina decidió sumarse con todo a la temporada de Pascuas y lanzó un huevo de chocolate semiamargo que viene con sorpresa... pero no la que muchos esperaban.

El Huevo de Pascua Mantecol Semiamargo pesa 200 gramos y está hecho con chocolate negro, ideal para quienes prefieren un sabor más intenso y menos empalagoso. Hasta ahí, todo bien. Pero lo que generó sorpresa (y algo de decepción) en redes fue el contenido del huevo: en lugar de venir relleno, como algunos imaginaron, trae dos mini Mantecol de 26 gramos en su interior.

El huevo de Mantecol.

Actualmente, se consigue en supermercados con descuento. En Carrefour, por ejemplo, se puede comprar por $14.811, aunque su precio original es de $24.685. Un precio que dio que hablar y que generó opiniones cruzadas en TikTok.

Así es el huevo de Pascua Mantecol por dentro

La usuaria @lapinkyok fue una de las primeras en subir el famoso unboxing. Con más de 555 mil visualizaciones, su video se volvió viral en pocas horas. En él, se la ve abriendo el huevo y encontrando las dos mini tabletas adentro. “Pensé que el choco tenía gusto a Mantecol, no que venía aparte”, comentó un usuario con honestidad.

Y los seguidores no se quedaron callados. “Pensé que estaba con relleno de mantecol. No que traía paquetes de mantecol”, escribió uno. Otro fue más directo: “Para eso me compro el Mantecol solo”.

Esto trae por dentro el Huevo de Pascua Mantecol.

La gran mayoría coincidió en algo: hubiera sido mejor que el huevo tuviera relleno de mantecol en vez de traer los bocaditos por separado. Más allá de la polémica, el huevo se sigue vendiendo y es una opción distinta para regalar o autoregalarse esta Pascua. Eso sí, si lo vas a comprar, hacelo sabiendo que el Mantecol viene como extra, no como parte del chocolate.