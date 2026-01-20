Cuánto cuesta la exclusiva experiencia de té de la pastelería de Damián Betular: precios y qué incluye la degustación

Damián Betular volvió a marcar agenda, esta vez lejos de la televisión y más cerca de la porcelana fina. En su pastelería de Villa Devoto lanzó una experiencia de té exclusiva que combina alta pastelería, ambientación cuidada y un formato pensado para disfrutar sin apuro. El resultado: una propuesta premium que ya genera fila virtual para reservar.

La experiencia se ofrece bajo el nombre de Reserva Ateliers y no funciona como una merienda tradicional. Acá no se entra y se pide. Todo es con reserva previa, cupos limitados y tiempos definidos. La idea es clara: viví el ritual completo, sentate, probá, charlá y quedate.

El precio es uno de los puntos que más llamó la atención. La opción más accesible es para dos personas y cuesta $170.000, impuestos incluidos. También hay formatos grupales: $680.000 para 8 personas y $850.000 para 10.

Qué incluye la experiencia y cómo se vive el ritual de té de Damián Betular

El menú que ofrece Betular está dividido en dulce, salado y bebidas, con productos que ya son marca registrada del pastelero. Macarons, petit gâteaux, cookies artesanales y scons conviven con opciones saladas más sofisticadas como brioche de trucha ahumada, bagel de papa con trufa y laminado de lomito y queso.

Así se ve la exclusiva experiencia.

Para acompañar, se puede elegir café, té en hebras, limonada de frambuesa, agua con o sin gas y hasta una copa de espumante. Todo servido en tandas, con tiempos pensados para que nada sea apurado ni excesivo.

Opciones dulces y saladas para compartir.

Hay dos modalidades bien distintas. El Atelier Librería es un espacio compartido, ambientado como una biblioteca, con reservas para dos personas y una duración de dos horas. Los Ateliers Privados, en cambio, están pensados para grupos cerrados, duran tres horas y apuntan a celebraciones, cumpleaños o encuentros especiales.

Un dato clave: no hay opciones veganas ni sin TACC, algo que la pastelería aclara desde el primer momento. La experiencia es cerrada y no admite adaptaciones de menú.

Las opciones de comida.

La propuesta se ofrece todos los días de la semana, de 9 a 20.30, en Mercedes 3900, en la Ciudad de Buenos Aires. Betular no vende solo pastelería: vende una experiencia, un clima y una forma de consumir lujo en versión local.