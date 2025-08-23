Vía Gourmet / Recetas

Cómo preparar papas fritas super crujientes con freidora de aire en muy pocos pasos

Revelamos el truco para cocinar de forma rápida y sencilla estos riquísimos snacks.

Redacción Vía País
23 de agosto de 2025,

Las papas fritas son ideales para acompañar una tarde de charla con amigos o también para complementar diferentes comidas como por ejemplo la tradicional milanesa. Otra opción es prepararlas a modo de entrada antes de la comida del plato principal. Sin lugar a dudas, las papas fritas son una de las comidas preferidas de todos.

La usuaria Tasty_iri reveló el truco para realizar las mejores papas fritas en la famosa Airfryer. A continuación te contamos el paso a paso para poder prepararlas:

Ingredientes

  • 3 papas hervidas
  • 2 cucharadas de aceite
  • 3 cucharaditas de maicena
  • Queso parmesano a gusto
  • Sal y pimienta a gusto
Paso a paso como preparar papas fritas con la Airfryer para que sean super crujientes

  1. Colocar en un recipiente las papas hervidas. Pisarlas muy bien.
  2. Agregar el aceite, maicena, queso parmesano y sal y pimienta a gusto.
  3. Mezclar muy bien toda la preparación y pisarlo.
  4. Colocar la preparación sobre una asadera. Amasar la preparación. Estirar muy bien.
  5. Hacer cortes de un centímetro y llevarlo a la Airfryer por 10 minutos a 180 grados.

