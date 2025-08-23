Las papas fritas son ideales para acompañar una tarde de charla con amigos o también para complementar diferentes comidas como por ejemplo la tradicional milanesa. Otra opción es prepararlas a modo de entrada antes de la comida del plato principal. Sin lugar a dudas, las papas fritas son una de las comidas preferidas de todos.

Cuál es el producto perfecto para cocinar unas papas fritas crujientes.

La usuaria Tasty_iri reveló el truco para realizar las mejores papas fritas en la famosa Airfryer. A continuación te contamos el paso a paso para poder prepararlas:

Ingredientes

3 papas hervidas

2 cucharadas de aceite

3 cucharaditas de maicena

Queso parmesano a gusto

Sal y pimienta a gusto

Cómo preparar papas fritas super crujientes con freidora de aire en muy pocos pasos

Paso a paso como preparar papas fritas con la Airfryer para que sean super crujientes