Cómo preparar papas fritas super crujientes con freidora de aire en muy pocos pasos

Las papas fritas son ideales para acompañar una tarde de charla con amigos o también para complementar diferentes comidas como por ejemplo la tradicional milanesa. Otra opción es prepararlas a modo de entrada antes de la comida del plato principal. Sin lugar a dudas, las papas fritas son una de las comidas preferidas de todos.
La usuaria Tasty_iri reveló el truco para realizar las mejores papas fritas en la famosa Airfryer. A continuación te contamos el paso a paso para poder prepararlas:
Ingredientes
- 3 papas hervidas
- 2 cucharadas de aceite
- 3 cucharaditas de maicena
- Queso parmesano a gusto
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso como preparar papas fritas con la Airfryer para que sean super crujientes
- Colocar en un recipiente las papas hervidas. Pisarlas muy bien.
- Agregar el aceite, maicena, queso parmesano y sal y pimienta a gusto.
- Mezclar muy bien toda la preparación y pisarlo.
- Colocar la preparación sobre una asadera. Amasar la preparación. Estirar muy bien.
- Hacer cortes de un centímetro y llevarlo a la Airfryer por 10 minutos a 180 grados.