Maru Botana nos comparte uno de los tesoros de su familia: el Gateaux Primavera. Una torta clásica, rica y suave que combina la acidez de las frutillas, la cremosidad de un sabayón espectacular y un merengue suizo a la vieja usanza. Es ideal para cualquier celebración y, como dice Maru, “te prometo que enamora”.

Acá te contamos cómo hacerla, bien casera, siguiendo el método de la famosa cocinera.

Cómo hacer una torta Gateaux Primavera al estilo Maru Botana: la receta con ‘el secreto de la abuela’ para que quede perfecta

Ingredientes para el Gateaux Primavera

La receta se divide en tres preparaciones clave más los elementos de armado.

Para el Sabayón (el corazón de la torta)

24 Yemas

24 medidas de Azúcar

24 medidas de Oporto

(Tip de Maru: la media cáscara del huevo es el medidor perfecto para el azúcar y el oporto)

Para el Merengue Suizo Clásico

1 vaso de Claras

2 vasos de Azúcar

Para el Relleno de Frutillas

Frutillas

Azúcar (a gusto)

Para el Armado y Decoración

1 Bizcochuelo (clásico y básico)

Hojas de Menta (para el toque de frescura)





Paso a Paso para la Torta Festiva

Primera Etapa: Preparaciones Base

Hacer el Sabayón: Mezclá las 24 yemas, las 24 medidas de azúcar y las 24 medidas de oporto. Cociná esta mezcla a Baño María sin dejar de batir hasta que quede espeso, brillante y con esa consistencia “épica” que busca Maru. Preparar el Merengue Suizo: Poné el vaso de claras y los dos vasos de azúcar al fuego suave. Revolvé hasta que el azúcar se disuelva por completo (al tocar la mezcla no deben sentirse gránulos). Luego, pasá la mezcla a la batidora y batí hasta que tome una textura espectacular y forme picos firmes. Hacer el Centro de Frutillas: Llevá las frutillas al fuego junto con azúcar a gusto para hacer ese centro dulce y calentito que levanta el sabor de la torta.

Maru Botana

Segunda Etapa: Armado