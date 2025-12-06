Cómo hacer una torta Gateaux Primavera al estilo Maru Botana: la receta con ‘el secreto de la abuela’ para que quede perfecta

Maru Botana nos comparte uno de los tesoros de su familia: el Gateaux Primavera. Una torta clásica, rica y suave que combina la acidez de las frutillas, la cremosidad de un sabayón espectacular y un merengue suizo a la vieja usanza. Es ideal para cualquier celebración y, como dice Maru, “te prometo que enamora”.
Acá te contamos cómo hacerla, bien casera, siguiendo el método de la famosa cocinera.
Ingredientes para el Gateaux Primavera
La receta se divide en tres preparaciones clave más los elementos de armado.
Para el Sabayón (el corazón de la torta)
- 24 Yemas
- 24 medidas de Azúcar
- 24 medidas de Oporto
(Tip de Maru: la media cáscara del huevo es el medidor perfecto para el azúcar y el oporto)
Para el Merengue Suizo Clásico
- 1 vaso de Claras
- 2 vasos de Azúcar
Para el Relleno de Frutillas
- Frutillas
- Azúcar (a gusto)
Para el Armado y Decoración
- 1 Bizcochuelo (clásico y básico)
- Hojas de Menta (para el toque de frescura)
Paso a Paso para la Torta Festiva
Primera Etapa: Preparaciones Base
- Hacer el Sabayón: Mezclá las 24 yemas, las 24 medidas de azúcar y las 24 medidas de oporto. Cociná esta mezcla a Baño María sin dejar de batir hasta que quede espeso, brillante y con esa consistencia “épica” que busca Maru.
- Preparar el Merengue Suizo: Poné el vaso de claras y los dos vasos de azúcar al fuego suave. Revolvé hasta que el azúcar se disuelva por completo (al tocar la mezcla no deben sentirse gránulos). Luego, pasá la mezcla a la batidora y batí hasta que tome una textura espectacular y forme picos firmes.
- Hacer el Centro de Frutillas: Llevá las frutillas al fuego junto con azúcar a gusto para hacer ese centro dulce y calentito que levanta el sabor de la torta.
Segunda Etapa: Armado
- Ahuecar el Bizcochuelo: Tomá un bizcochuelo clásico (el que te enseñó Maru siempre) y ahuecalo para crear un espacio para el relleno.
- Crear el Relleno: Mezclá la miga del bizcochuelo que retiraste con una parte del sabayón.
- Rellenar y Cubrir: Rellená el hueco del bizcochuelo con la mezcla de miga y sabayón. Luego, cubrí toda la torta con el resto del sabayón.
- Cerrar y Decorar: Cerrá la torta con la tapa del bizcochuelo y decorá generosamente con el merengue suizo.
- Toque Final: Colocá en el centro del merengue las frutillas calentitas y terminá con unas hojitas de menta para darle la frescura que necesita.