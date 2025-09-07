Cómo hacer una torta de queso y frutos rojos: la receta exquisita y fácil de Claudia Villafañe

Claudia Villafañe es conocida por todos por tener un gran talento culinario. La exesposa de Diego Maradona participó y ganó MasterChef, a partir de entonces comparte en redes sociales sus recetas clásicas tanto dulces como saladas y que son muy solicitadas por sus seguidores.
Los platos dulces son uno de los infaltables a la hora de tomar mates y compartir con los seres queridos. Las tortas, tartas, facturas y budines algunas de las opciones que siempre rondan en las mesas. Claudia Villafañe trajo su receta casera y fácil de hacer.
La famosa mostró el paso a paso para hacer una torta de queso y frutos rojos para hacer en casa y tener listo para la merienda en familia. El dato clave es que lleva pocos ingredientes y es fácil de hacer sin ser una cocinera profesional.
Cómo hacer la torta de queso y frutos rojos de Claudia Villafañe
Ingredientes:
- 600 g de queso crema para untar
- 280 ml crema de leche
- 4 Huevos
- 150 g de azúcar
- 40 g de almidón de maíz
- Frutos rojos
La preparación para la torta de Claudia Villafañe
- Colocar en la batidora o batir a mano los huevos con el azúcar. Mezclar hasta que los huevos cambien de color y dupliquen su volumen.
- Agregar a la preparación la crema de leche y queso crema. Seguir batiendo todo hasta que quede homogéneo y libre de grumos. Añadir el almidón de maíz y mezclar.
- Colocar la preparación en un molde forrado con papel para horno (mojar antes el molde con agua para que pegue). Llevar a un horno de 200° por 30 minutos. Luego dejar reposar por unos minutos antes de sacar.
- Dejar enfriar en la heladera y retirar el papel. Decorar con la mermelada de frutos rojos por toda la superficie, colocar frutos arriba y una hoja de menta. ¡Listo!.