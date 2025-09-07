Cómo hacer una torta de queso y frutos rojos: la receta exquisita y fácil de Claudia Villafañe

Claudia Villafañe es conocida por todos por tener un gran talento culinario. La exesposa de Diego Maradona participó y ganó MasterChef, a partir de entonces comparte en redes sociales sus recetas clásicas tanto dulces como saladas y que son muy solicitadas por sus seguidores.

Los platos dulces son uno de los infaltables a la hora de tomar mates y compartir con los seres queridos. Las tortas, tartas, facturas y budines algunas de las opciones que siempre rondan en las mesas. Claudia Villafañe trajo su receta casera y fácil de hacer.

La famosa mostró el paso a paso para hacer una torta de queso y frutos rojos para hacer en casa y tener listo para la merienda en familia. El dato clave es que lleva pocos ingredientes y es fácil de hacer sin ser una cocinera profesional.

Cómo hacer la torta de queso y frutos rojos de Claudia Villafañe

Cómo hacer la torta de queso y frutos rojos de Claudia Villafañe

Ingredientes:

600 g de queso crema para untar

280 ml crema de leche

4 Huevos

150 g de azúcar

40 g de almidón de maíz

Frutos rojos

La preparación para la torta de Claudia Villafañe