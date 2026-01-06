Cómo hacer una torta de manzana invertida: la receta de Osvaldo Gross para lograr un clásico irresistible

Si hablamos de pastelería en Argentina, el nombre de Osvaldo Gross es garantía de precisión y sabor. En esta oportunidad, el maestro pastelero comparte su técnica para realizar una de las preparaciones más queridas de los hogares: la torta de manzana invertida.

Este postre se destaca por su base de manzanas acarameladas que, al darla vuelta, se convierte en una cubierta brillante y jugosa. La clave del éxito reside en el equilibrio entre la acidez de la fruta y la humedad de un bizcochuelo esponjoso. A continuación, te presentamos el detalle de los ingredientes y el procedimiento para replicar esta delicia en tu cocina.

Receta de torta invertida de manzana.

Ingredientes necesarios

Para realizar esta receta, es importante contar con manzanas verdes (Granny Smith) para aportar un toque de acidez que contraste con el caramelo.

Para el caramelo y la base de frutas:

Azúcar: 200 gramos.

Manzanas verdes: 3 a 4 unidades.

Manteca: 30 gramos (para untar el molde).

Jugo de limón: unas gotas.

Para la masa (bizcochuelo):

Manteca pomada (a temperatura ambiente): 150 gramos.

Azúcar: 150 gramos.

Huevos: 3 unidades.

Harina 0000: 250 gramos.

Polvo de hornear: 10 gramos.

Esencia de vainilla: 1 cucharadita.

Ralladura de limón: 1 unidad.

Leche: 50 cc.

Paso a paso: cómo preparar la torta de manzana perfecta

Seguí este orden para asegurar que el bizcochuelo quede bien aireado y la fruta perfectamente cocida.

Preparación del caramelo: Colocá los 200 gramos de azúcar en una sartén o directamente en el molde (apto para fuego) y cociná a fuego medio hasta lograr un caramelo de color ámbar claro. Es importante no quemarlo para evitar sabores amargos. Una vez listo, distribuilo por toda la base y las paredes del molde. Acondicionamiento de las manzanas: Pelá las manzanas, quitales el corazón y cortalas en gajos gruesos. Rocialas con un poco de jugo de limón para evitar que se oxiden. Acomodalas sobre el caramelo ya frío de forma decorativa, cubriendo bien toda la superficie. Batido inicial: En un bol, batí la manteca pomada con el azúcar hasta lograr una crema pálida y suave. Incorporá la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Incorporación de huevos: Agregá los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada incorporación para que la mezcla no se corte y mantenga la emulsión. Integración de secos y líquidos: Tamizá la harina junto con el polvo de hornear. Incorporá los ingredientes secos a la preparación anterior en dos o tres partes, alternando con la leche. Mezclá suavemente hasta obtener una masa homogénea. Armado y horneado: Volcá la masa sobre las manzanas en el molde, emparejando la superficie con una espátula. Llevá a un horno precalentado a 170°C (temperatura media) durante aproximadamente 45 a 50 minutos. El momento clave: Retirá la torta del horno y dejala reposar apenas 5 minutos. Es fundamental desmoldarla mientras aún está tibia para que el caramelo no se solidifique y las manzanas no se peguen al fondo del molde.

Esta torta es ideal para servir tibia, acompañada de una bocha de helado de crema americana o simplemente sola con un buen café. La técnica de Osvaldo Gross asegura una estructura firme pero extremadamente húmeda.