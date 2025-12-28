Cómo hacer una tarta de vegetales con masa de chipá: la original receta de Gladys Olazar, de Cocineros Argentinos

Si buscás una opción diferente para tus comidas, saludable y apta para celíacos, la tarta de vegetales de Gladys Olazar es la elección ideal. La chef de Cocineros Argentinos presentó una propuesta innovadora: una masa inspirada en el chipá, reemplazando la harina de trigo por almidón de mandioca y polenta, logrando una textura increíblemente crocante y sabrosa.
Esta tarta no solo destaca por su masa “crunchy”, sino también por un relleno colorido de vegetales asados y un ligue cremoso que la hace irresistible. A continuación, te contamos cómo prepararla paso a paso.
Ingredientes necesarios
Para que te salga perfecta, asegurate de tener todo listo:
Para la masa de queso (sin harina):
- Almidón de mandioca: 250 gramos.
- Polenta (harina de maíz instantánea): 50 gramos.
- Manteca pomada: 50 gramos.
- Queso guda (o el que más te guste): 50 gramos rallado.
- Huevo: 1 unidad.
- Leche o agua: cantidad necesaria.
- Sal: una pizca.
Para el relleno y el ligue:
- Vegetales variados: berenjenas, cebollas, morrones de colores, zapallitos o tomates.
- Huevos: 4 unidades.
- Crema de leche: 250 cc (un pote).
- Queso rallado: extra para por encima.
- Condimentos: sal, pimienta y tomillo fresco.
Preparación paso a paso
Lograr esa base crocante es más sencillo de lo que parece si seguís estos consejos de la chef.
- Una masa con técnica de chipá: Comenzá mezclando el almidón de mandioca con la polenta en un bol. Agregá la manteca pomada y trabajá con las manos hasta formar un arenado. Incorporá el queso rallado, el huevo y la pizca de sal. El secreto está en agregar la leche de a poco; el almidón puede ser traicionero, así que sumá líquido solo hasta formar un bollo tierno que no se pegue a los dedos.
- Estirado y precocción: Estirá la masa (podés ayudarte con papel manteca para que no se pegue) y forrá un molde de tarta. Gladys recomienda no dejar la masa demasiado fina para que se sienta bien la textura. Llevá el molde al freezer unos minutos y luego dale una precocción en horno medio por unos 10 a 15 minutos. Este paso es fundamental para que la base quede bien crocante y no se humedezca con el relleno.
- Vegetales con textura: Cortá los vegetales en rodajas de aproximadamente medio centímetro para que mantengan su mordida. Condimentalos con sal, pimienta y tomillo, y llevalos al horno fuerte hasta que estén dorados. No hace falta poner las berenjenas en sal previamente, ya que hoy en día no suelen venir amargas.
- Armado y horneado final: Colocá los vegetales asados sobre la masa precocida de forma decorativa. Aparte, prepará el ligue batiendo los 4 huevos con la crema de leche. Volcá esta mezcla sobre los vegetales con cuidado de no desbordar. Espolvoreá un poco más de queso por encima para gratinar.
- Llevá la tarta nuevamente al horno a temperatura media (unos 170 grados) por unos 25 a 30 minutos. Sabrás que está lista cuando el ligue haya coagulado y el queso de arriba esté bien doradito.
Esta tarta es ideal para comer tanto caliente como fría, y su masa de queso es tan rica que hasta los bordes van a desaparecer del plato.