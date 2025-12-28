Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer una tarta de vegetales con masa de chipá: la original receta de Gladys Olazar, de Cocineros Argentinos

La cocinera argentina compartió su manera de hacer esta tarta de verduras sin harina y con una masa súper sabrosa y crocante.

28 de diciembre de 2025

Si buscás una opción diferente para tus comidas, saludable y apta para celíacos, la tarta de vegetales de Gladys Olazar es la elección ideal. La chef de Cocineros Argentinos presentó una propuesta innovadora: una masa inspirada en el chipá, reemplazando la harina de trigo por almidón de mandioca y polenta, logrando una textura increíblemente crocante y sabrosa.

Esta tarta no solo destaca por su masa “crunchy”, sino también por un relleno colorido de vegetales asados y un ligue cremoso que la hace irresistible. A continuación, te contamos cómo prepararla paso a paso.

Ingredientes necesarios

Para que te salga perfecta, asegurate de tener todo listo:

Para la masa de queso (sin harina):

  • Almidón de mandioca: 250 gramos.
  • Polenta (harina de maíz instantánea): 50 gramos.
  • Manteca pomada: 50 gramos.
  • Queso guda (o el que más te guste): 50 gramos rallado.
  • Huevo: 1 unidad.
  • Leche o agua: cantidad necesaria.
  • Sal: una pizca.

Para el relleno y el ligue:

  • Vegetales variados: berenjenas, cebollas, morrones de colores, zapallitos o tomates.
  • Huevos: 4 unidades.
  • Crema de leche: 250 cc (un pote).
  • Queso rallado: extra para por encima.
  • Condimentos: sal, pimienta y tomillo fresco.
Preparación paso a paso

Lograr esa base crocante es más sencillo de lo que parece si seguís estos consejos de la chef.

  1. Una masa con técnica de chipá: Comenzá mezclando el almidón de mandioca con la polenta en un bol. Agregá la manteca pomada y trabajá con las manos hasta formar un arenado. Incorporá el queso rallado, el huevo y la pizca de sal. El secreto está en agregar la leche de a poco; el almidón puede ser traicionero, así que sumá líquido solo hasta formar un bollo tierno que no se pegue a los dedos.
  2. Estirado y precocción: Estirá la masa (podés ayudarte con papel manteca para que no se pegue) y forrá un molde de tarta. Gladys recomienda no dejar la masa demasiado fina para que se sienta bien la textura. Llevá el molde al freezer unos minutos y luego dale una precocción en horno medio por unos 10 a 15 minutos. Este paso es fundamental para que la base quede bien crocante y no se humedezca con el relleno.
  3. Vegetales con textura: Cortá los vegetales en rodajas de aproximadamente medio centímetro para que mantengan su mordida. Condimentalos con sal, pimienta y tomillo, y llevalos al horno fuerte hasta que estén dorados. No hace falta poner las berenjenas en sal previamente, ya que hoy en día no suelen venir amargas.
  4. Armado y horneado final: Colocá los vegetales asados sobre la masa precocida de forma decorativa. Aparte, prepará el ligue batiendo los 4 huevos con la crema de leche. Volcá esta mezcla sobre los vegetales con cuidado de no desbordar. Espolvoreá un poco más de queso por encima para gratinar.
  5. Llevá la tarta nuevamente al horno a temperatura media (unos 170 grados) por unos 25 a 30 minutos. Sabrás que está lista cuando el ligue haya coagulado y el queso de arriba esté bien doradito.

Esta tarta es ideal para comer tanto caliente como fría, y su masa de queso es tan rica que hasta los bordes van a desaparecer del plato.

