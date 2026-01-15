Cómo hacer una ensalada de pepino súper fresca: la receta ideal para el almuerzo en los días de calor

La receta de esta ensalada de pepino la compartió Simón, de la cuenta @lasrecetasdesimon en TikTok, y se volvió viral entre los que no son muy team ensalada pero quieren comer más fresco cuando el calor aprieta. Él mismo lo dice sin filtro.

La clave está en dos cosas: cortar todo chiquito para que cada bocado tenga de todo, y comerla apenas la armás para que no pierda ese crunch que te engancha. El pepino y la cebolla morada hacen base refrescante, los cherrys suman acidez dulce, y los garbanzos crocantes le dan el toque adictivo que transforma una ensalada común en plato completo.

Esta ensalada tiene todo.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una ensalada de pepino súper fresca

1 pepino

250 g de tomates cherry

1 cebolla morada

1 lata de garbanzos

Sal

Pimienta

Pimentón

Para el aderezo:

1 palta

Mayonesa (tipo casera o la que uses siempre)

Aceite de oliva

1 cucharada de queso crema

Jugo de ½ limón

Sal y pimienta

Así queda la ensalada de pepino.

Paso a paso, cómo preparar una ensalada de pepino súper fresca

Lavá todo y cortá el pepino y la cebolla morada en cubitos bien chiquitos. Cortá los cherrys a la mitad. Si querés hack rápido, hacé el tip de Simón: ponelos entre dos platos y pasá el cuchillo por el medio. Escurrí los garbanzos, secá bien y llevalos a horno fuerte con sal, pimienta y pimentón hasta que queden dorados y crocantes. Para el aderezo, poné la palta, la mayonesa, el aceite de oliva, el queso crema, el jugo de limón, sal y pimienta en un mixer. Procesá hasta lograr “esta pastita verde hermosa”, como dice Simón. En un bowl grande, mezclá pepino, cebolla, cherrys y el aderezo. Sumá los garbanzos crocantes justo antes de servir para que no se ablanden. Probá, ajustá sal y listo: serví fresca, sin vueltas.

El resultado es una ensalada naturalmente completa, liviana pero saciante, ideal para almuerzos de verano o cenas rápidas.