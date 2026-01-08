Cuando el calor aprieta, los postres sin horno se vuelven aliados clave. Y si encima hablamos de un clásico rioplatense como el chajá, el éxito está casi garantizado. Dulce de leche, crema, frutas y merengue: todo lo que está bien, armado en capas simples y con ingredientes fáciles de conseguir.

Esta versión express se volvió viral en TikTok gracias a Sonny Cantero, de la cuenta La chef Lapin, que propone un armado práctico, usando pionono comprado y sin ningún paso complicado. Como ella misma asegura, es un postre rendidor, ideal para compartir y que queda espectacular incluso hecho el día anterior.

Postre chajá con pocos ingredientes.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un postre chajá

1 pionono (comprado)

400 g de dulce de leche

350 g de crema de leche

1 cucharada de azúcar

200 g de duraznos en almíbar

Merengues, cantidad necesaria

El almíbar de los duraznos no se descarta: es clave para humedecer las capas.

Así queda el postre chajá.

Paso a paso, cómo preparar un postre chajá sin horno

Elegí un molde para armar el postre. Cortá el pionono en discos o capas del tamaño del molde. Colocá la primera capa de pionono en la base. Humedecela con el almíbar de los duraznos. Cubrí con una capa generosa de dulce de leche. Sumá merengues triturados por encima. Colocá una segunda capa de pionono. Batí la crema de leche con una cucharada de azúcar hasta que quede firme. Cubrí el pionono con una capa de crema. Agregá los duraznos cortados en cubitos. Colocá una última capa de pionono. Terminá con el resto de la crema. Decorá con merenguitos enteros o triturados. Llevá a la heladera por al menos 2 horas antes de servir.

Este chajá sin horno funciona perfecto como postre de verano, para una comida familiar o incluso para una celebración improvisada. Se puede preparar con anticipación y mejora con el frío, ya que las capas se integran y toman mejor textura.