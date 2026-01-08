Cuando el calor aprieta, los postres sin horno se vuelven aliados clave. Y si encima hablamos de un clásico rioplatense como el chajá, el éxito está casi garantizado. Dulce de leche, crema, frutas y merengue: todo lo que está bien, armado en capas simples y con ingredientes fáciles de conseguir.
Esta versión express se volvió viral en TikTok gracias a Sonny Cantero, de la cuenta La chef Lapin, que propone un armado práctico, usando pionono comprado y sin ningún paso complicado. Como ella misma asegura, es un postre rendidor, ideal para compartir y que queda espectacular incluso hecho el día anterior.
Qué ingredientes se necesitan para hacer un postre chajá
- 1 pionono (comprado)
- 400 g de dulce de leche
- 350 g de crema de leche
- 1 cucharada de azúcar
- 200 g de duraznos en almíbar
- Merengues, cantidad necesaria
El almíbar de los duraznos no se descarta: es clave para humedecer las capas.
Paso a paso, cómo preparar un postre chajá sin horno
- Elegí un molde para armar el postre.
- Cortá el pionono en discos o capas del tamaño del molde.
- Colocá la primera capa de pionono en la base.
- Humedecela con el almíbar de los duraznos.
- Cubrí con una capa generosa de dulce de leche.
- Sumá merengues triturados por encima.
- Colocá una segunda capa de pionono.
- Batí la crema de leche con una cucharada de azúcar hasta que quede firme.
- Cubrí el pionono con una capa de crema.
- Agregá los duraznos cortados en cubitos.
- Colocá una última capa de pionono.
- Terminá con el resto de la crema.
- Decorá con merenguitos enteros o triturados.
- Llevá a la heladera por al menos 2 horas antes de servir.
Este chajá sin horno funciona perfecto como postre de verano, para una comida familiar o incluso para una celebración improvisada. Se puede preparar con anticipación y mejora con el frío, ya que las capas se integran y toman mejor textura.