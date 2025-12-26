Cómo hacer un pionono dulce súper fresco y listo en minutos: la receta de Jimena Monteverde para la mesa dulce de Fin de Año

En cada celebración de fin de año hay postres que no fallan, y el pionono dulce es uno de ellos. Fresco, suave y fácil de preparar, se convierte en una opción perfecta cuando querés algo rico sin pasar horas en la cocina ni prender el horno a último momento.

Jimena Monteverde propone una versión práctica y bien veraniega, con dulce de leche, crema batida y frutas. El secreto está en armarlo con tiempo y dejar que el frío haga su trabajo. Simple, prolijo y muy rendidor, es ideal para servir en rodajas y compartir en familia.

La cocinera compartió la receta en sus redes.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pionono dulce súper fresco

1 masa de pionono

400 g de dulce de leche repostero

2 potes de crema de leche

5 cucharadas de azúcar

Esencia de vainilla, a gusto

Merengues

Duraznos en almíbar

Frutillas

El procedimiento es muy sencillo.

Paso a paso, cómo preparar pionono dulce súper fresco

Forrá una budinera con papel film, dejando excedente para cubrir luego. Batí la crema de leche con el azúcar y unas gotas de esencia de vainilla hasta que esté firme. Reservá la crema batida en la heladera. Cortá el pionono en tiras del ancho de la budinera. Colocá una primera capa de pionono en la base. Humedecé el pionono con el almíbar de los duraznos. Sumá una capa de dulce de leche repostero. Agregá una capa de crema batida. Incorporá merenguitos rotos y duraznos en trozos. Volvé a cubrir con una capa de pionono. Repetí el armado hasta completar el molde. Terminá con una capa de pionono. Cubrí con el film y llevá a la heladera por varias horas, idealmente de un día para el otro. Desmoldá con cuidado sobre una fuente. Cubrí con más crema batida y decorá con merengues, duraznos y frutillas frescas.

El resultado es un pionono dulce suave, fresco y bien equilibrado, de esos que se lucen solos en la mesa.