Cómo hacer un pionono dulce súper fresco y listo en minutos: la receta de Jimena Monteverde para la mesa dulce de Fin de Año

En cada celebración de fin de año hay postres que no fallan, y el pionono dulce es uno de ellos. Fresco, suave y fácil de preparar, se convierte en una opción perfecta cuando querés algo rico sin pasar horas en la cocina ni prender el horno a último momento.
Jimena Monteverde propone una versión práctica y bien veraniega, con dulce de leche, crema batida y frutas. El secreto está en armarlo con tiempo y dejar que el frío haga su trabajo. Simple, prolijo y muy rendidor, es ideal para servir en rodajas y compartir en familia.
Qué ingredientes se necesitan para hacer pionono dulce súper fresco
- 1 masa de pionono
- 400 g de dulce de leche repostero
- 2 potes de crema de leche
- 5 cucharadas de azúcar
- Esencia de vainilla, a gusto
- Merengues
- Duraznos en almíbar
- Frutillas
Paso a paso, cómo preparar pionono dulce súper fresco
- Forrá una budinera con papel film, dejando excedente para cubrir luego.
- Batí la crema de leche con el azúcar y unas gotas de esencia de vainilla hasta que esté firme.
- Reservá la crema batida en la heladera.
- Cortá el pionono en tiras del ancho de la budinera.
- Colocá una primera capa de pionono en la base.
- Humedecé el pionono con el almíbar de los duraznos.
- Sumá una capa de dulce de leche repostero.
- Agregá una capa de crema batida.
- Incorporá merenguitos rotos y duraznos en trozos.
- Volvé a cubrir con una capa de pionono.
- Repetí el armado hasta completar el molde.
- Terminá con una capa de pionono.
- Cubrí con el film y llevá a la heladera por varias horas, idealmente de un día para el otro.
- Desmoldá con cuidado sobre una fuente.
- Cubrí con más crema batida y decorá con merengues, duraznos y frutillas frescas.
El resultado es un pionono dulce suave, fresco y bien equilibrado, de esos que se lucen solos en la mesa.