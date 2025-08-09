Cómo hacer pan de espinaca: la receta exprés y con seis ingredientes

El pan es el infaltable en las casas y mesas de todas las familias. Es el alimento que se adapta a todas las comidas, tanto dulces como saladas, y existen diferentes formas de preparar para cada tipo de alimentación. Hay versiones sin gluten, con semillas, salvados o integrales y de verduras.

A la hora de pensar en el acompañante para las picadas o un sandwich el pan no falla. Sin embargo, muchas personas no pueden comer harina o sus derivados y eligen opciones más saludables para su alimentación. Las verduras se pueden transformar en una masa perfecta para hacer pan.

Una forma de comer saludable y nutritivo sin dejar de ingerir un sandwich. La usuaria de TikTok @antozicarelli compartió su receta exquisita y keto para hacer un pan de espinaca casero y tener para las tostadas del desayuno.

El truco más importante de estas recetas nutritivas es que no solo son sanas, sino que se realizan en pocos pasos e ingredientes para tener listo rapidísimo.

Cómo hacer el pan de espinaca en casa: la receta saludable y sana

Ingredientes:

1 puñado de espinaca congelada

1 huevo

1 cucharada de yogur natural

Condimento

1/2 cucharada de polvo para hornear

1 cucharada de harina a elección

El paso a paso para hacer el pan de espinaca: una forma de incorporar verduras en las comidas

Colocar en un recipiente, las espinacas cocinadas y cortadas más chicas, el huevo, el yogur, el condimento, el polvo de hornear y la harina a elección. Mixear todo hasta que quede una preparación líquida. Una vez que está, llevar a un molde para horno, freidora o microondas. Cocinar hasta que esté dorado.

¡Listo! tenes el pan para hacer un sanwich a la mañana y acompañar el desayuno con preparaciones súper saludables y nutritivas. Es una buena forma de sumar verduras a la rutina.