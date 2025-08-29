Cómo hacer ñoquis de calabaza: la receta más fácil con solo 4 ingredientes, ideal para disfrutar este 29

Si querés variar de los clásicos ñoquis de papa y probar una receta con menos almidón y más sabor, los ñoquis de calabaza son la opción ideal. Además de ser fáciles de hacer, tienen una textura suave y se pueden acompañar con cualquier salsa que tengas en la heladera.

Esta receta fue compartida por Sol, de la cuenta nutrisol_ en TikTok, y ya está en la lista de favoritos de muchos usuarios. Con su estilo fresco y descontracturado, la nutricionista mostró cómo preparar este plato tradicional con un toque más saludable.

Cómo hacer ñoquis de calabaza.

Qué ingredientes se necesitan para hacer los ñoquis de calabaza

½ calabaza chica (aprox. 350 g)

1 huevo

100 g de queso rallado

250 g de harina 0000

Opcional: Condimentos a gusto (romero, pimentón, ajo, sal, pimienta)

Esta receta de ñoquis es muy fácil de hacer.

Paso a paso, cómo preparar los ñoquis de calabaza

Cortá la calabaza en cubos y condimentala con aceite de oliva, pimentón, romero y ajo. Cocinala al horno hasta que esté tierna. Hacela puré y agregale el huevo, el queso rallado y la harina. Integrá sin amasar hasta formar una masa firme. Armá choricitos y cortalos en pedacitos. Si querés, marcá con tenedor para dar forma de ñoqui. Hervilos en agua con sal hasta que floten. Colalos y servilos con la salsa que más te guste.

Ideal para un almuerzo calentito, estos ñoquis son una gran excusa para encender el horno y cocinar en casa.