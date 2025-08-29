Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer ñoquis de calabaza: la receta más fácil con solo 4 ingredientes, ideal para disfrutar este 29

Una opción más saludable para el 29, sin complicaciones y con mucho sabor. Estos ñoquis de calabaza son un éxito asegurado.

Shaiel Teran Velazquez

29 de agosto de 2025,

Si querés variar de los clásicos ñoquis de papa y probar una receta con menos almidón y más sabor, los ñoquis de calabaza son la opción ideal. Además de ser fáciles de hacer, tienen una textura suave y se pueden acompañar con cualquier salsa que tengas en la heladera.

Esta receta fue compartida por Sol, de la cuenta nutrisol_ en TikTok, y ya está en la lista de favoritos de muchos usuarios. Con su estilo fresco y descontracturado, la nutricionista mostró cómo preparar este plato tradicional con un toque más saludable.

Qué ingredientes se necesitan para hacer los ñoquis de calabaza

  • ½ calabaza chica (aprox. 350 g)
  • 1 huevo
  • 100 g de queso rallado
  • 250 g de harina 0000
  • Opcional: Condimentos a gusto (romero, pimentón, ajo, sal, pimienta)
Paso a paso, cómo preparar los ñoquis de calabaza

  1. Cortá la calabaza en cubos y condimentala con aceite de oliva, pimentón, romero y ajo.
  2. Cocinala al horno hasta que esté tierna.
  3. Hacela puré y agregale el huevo, el queso rallado y la harina.
  4. Integrá sin amasar hasta formar una masa firme.
  5. Armá choricitos y cortalos en pedacitos.
  6. Si querés, marcá con tenedor para dar forma de ñoqui.
  7. Hervilos en agua con sal hasta que floten.
  8. Colalos y servilos con la salsa que más te guste.

Ideal para un almuerzo calentito, estos ñoquis son una gran excusa para encender el horno y cocinar en casa.

