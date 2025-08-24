Cómo hacer la torta de ricota y dulce de leche de Maru Botana: la receta exquisita y fácil de preparar

Maru Botana es una de las cocineras más populares de los medios de comunicación. Con los años supo conquistar al público con sus recetas y carisma para prepararlas, pero no solo eso, sino que su talento supo cruzar el océano y tiene locales tanto en Argentina como en España, donde vende sus platos más famosos.
La cocinera comparte sus preparaciones caseras que se caracterizan por ser prácticas, fáciles y con ingredientes que hay en todas las casas. Las tortas son las especialidades de Maru y las que nunca fallan en las casas.
Maru Botana mostró cómo hacer una torta de ricota casera y esponjosa. Una receta que combina la frescura de la ricota con una preparación con la medida dulce justa y aireada para disfrutar en familia o con amigos.
La torta de ricota y dulce de leche de Maru Botana
Ingredientes:
Masa:
- 200 g de harina 0000
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Ralladura de 1/2 limón
- 100 g de azúcar
- 100 g de manteca
- 2 yemas
- 1 cucharada de leche
Relleno:
- 1 kg de ricota
- 250 ml de crema de leche
- 6 huevos (separadas claras y yemas)
- 250 g de azúcar
- 2 cucharaditas de esencia de vainilla
- 20 g de fécula de maíz
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Ralladura de 1 limón
- Dulce de leche c/n
- Azúcar impalpable para terminar
Paso a paso para hacer la torta de ricota y dulce de leche
- Para la masa, mezclar todos los ingredientes en un recipiente y con la yema de los dedos ir uniendo.
- Luego llevar a un molde enmantecado y enharinado, y cubrir los bordes del recipiente. Cocinar pocos minutos para después agregar el relleno.
- Para el relleno: aflojar la ricota en la licuadora. Le agrego crema, yemas, azúcar, vainilla, fécula, ralladura de limón y mezclar todo.
- En otro bowl, batir las claras a nieve. Agregar a la otra preparación con movimientos envolventes.
- En la masa precocida, agregar una capa de dulce de leche y arriba colocar el relleno recién de ricota recién hecho. Cocinar en el horno por 45 minutos hasta que esté dorada. ¡Listo! dejar enfriar y compartir.