Vía Gourmet / Receta del día

Cómo hacer la torta de ricota y dulce de leche de Maru Botana: la receta exquisita y fácil de preparar

La famosa cocinera mostró su preparación para hacer este postre fresco, dulce e ideal para compartir.

Magdalena Rodríguez Castro
Magdalena Rodríguez Castro

24 de agosto de 2025,

Cómo hacer la torta de ricota y dulce de leche de Maru Botana: la receta exquisita y fácil de preparar
Cómo hacer la torta de ricota y dulce de leche de Maru Botana: la receta exquisita y fácil de preparar

Maru Botana es una de las cocineras más populares de los medios de comunicación. Con los años supo conquistar al público con sus recetas y carisma para prepararlas, pero no solo eso, sino que su talento supo cruzar el océano y tiene locales tanto en Argentina como en España, donde vende sus platos más famosos.

La cocinera comparte sus preparaciones caseras que se caracterizan por ser prácticas, fáciles y con ingredientes que hay en todas las casas. Las tortas son las especialidades de Maru y las que nunca fallan en las casas.

Maru Botana mostró cómo hacer una torta de ricota casera y esponjosa. Una receta que combina la frescura de la ricota con una preparación con la medida dulce justa y aireada para disfrutar en familia o con amigos.

Cómo hacer la torta de ricota y dulce de leche de Maru Botana: la receta exquisita y fácil de preparar
Cómo hacer la torta de ricota y dulce de leche de Maru Botana: la receta exquisita y fácil de preparar

La torta de ricota y dulce de leche de Maru Botana

Ingredientes:

Masa:

  • 200 g de harina 0000
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Ralladura de 1/2 limón
  • 100 g de azúcar
  • 100 g de manteca
  • 2 yemas
  • 1 cucharada de leche

Relleno:

  • 1 kg de ricota
  • 250 ml de crema de leche
  • 6 huevos (separadas claras y yemas)
  • 250 g de azúcar
  • 2 cucharaditas de esencia de vainilla
  • 20 g de fécula de maíz
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Ralladura de 1 limón
  • Dulce de leche c/n
  • Azúcar impalpable para terminar
Cómo hacer la torta de ricota y dulce de leche de Maru Botana: la receta exquisita y fácil de preparar
Cómo hacer la torta de ricota y dulce de leche de Maru Botana: la receta exquisita y fácil de preparar

Paso a paso para hacer la torta de ricota y dulce de leche

  1. Para la masa, mezclar todos los ingredientes en un recipiente y con la yema de los dedos ir uniendo.
  2. Luego llevar a un molde enmantecado y enharinado, y cubrir los bordes del recipiente. Cocinar pocos minutos para después agregar el relleno.
  3. Para el relleno: aflojar la ricota en la licuadora. Le agrego crema, yemas, azúcar, vainilla, fécula, ralladura de limón y mezclar todo.
  4. En otro bowl, batir las claras a nieve. Agregar a la otra preparación con movimientos envolventes.
  5. En la masa precocida, agregar una capa de dulce de leche y arriba colocar el relleno recién de ricota recién hecho. Cocinar en el horno por 45 minutos hasta que esté dorada. ¡Listo! dejar enfriar y compartir.

Temas Relacionados

MÁS DE Receta del día
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS