Maru Botana es una de las cocineras más populares de los medios de comunicación. Con los años supo conquistar al público con sus recetas y carisma para prepararlas, pero no solo eso, sino que su talento supo cruzar el océano y tiene locales tanto en Argentina como en España, donde vende sus platos más famosos.

La cocinera comparte sus preparaciones caseras que se caracterizan por ser prácticas, fáciles y con ingredientes que hay en todas las casas. Las tortas son las especialidades de Maru y las que nunca fallan en las casas.

Maru Botana mostró cómo hacer una torta de ricota casera y esponjosa. Una receta que combina la frescura de la ricota con una preparación con la medida dulce justa y aireada para disfrutar en familia o con amigos.

Cómo hacer la torta de ricota y dulce de leche de Maru Botana: la receta exquisita y fácil de preparar

La torta de ricota y dulce de leche de Maru Botana

Ingredientes:

Masa:

200 g de harina 0000

1 cucharadita de polvo de hornear

Ralladura de 1/2 limón

100 g de azúcar

100 g de manteca

2 yemas

1 cucharada de leche

Relleno:

1 kg de ricota

250 ml de crema de leche

6 huevos (separadas claras y yemas)

250 g de azúcar

2 cucharaditas de esencia de vainilla

20 g de fécula de maíz

1 cucharadita de polvo de hornear

Ralladura de 1 limón

Dulce de leche c/n

Azúcar impalpable para terminar

Paso a paso para hacer la torta de ricota y dulce de leche