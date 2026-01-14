Cómo hacer helado de tramontana con solo 5 ingredientes: la receta que te va a salvar este verano

La receta la subió Fer Gigliello a TikTok y se volvió de las más guardadas de su serie “un helado diferente por semana”. En el video, Fer va directo al grano: “Vamos con el tercero. Uno de los más pedidos, tramontana”, y muestra que la magia está en una base simple y buenos agregados.
Este helado tiene todo lo que queremos: dulzor justo, textura aireada y ese combo adictivo de bolitas crocantes con vetas de dulce de leche. Encima es súper rendidor: lo armás en 10 minutos, lo dejás en el freezer y te olvidás. Ideal para un postre rápido o para cuando pintó antojo nocturno y no querés salir.
Qué ingredientes se necesitan para hacer helado de tramontana casero
- 300 ml de crema de leche
- 200 g de leche condensada
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Bolitas de cereal con chocolate a gusto
- Dulce de leche a gusto
Paso a paso, cómo preparar helado de tramontana casero
- Poné la crema de leche y la leche condensada en un bowl.
- Batí hasta que la mezcla tome cuerpo, tipo crema espesa. Fer lo dice claro: “Lo batí hasta ese punto. Obviamente tengo que probar y no saben lo rica que estaba esta crema”.
- Pasá la base a un recipiente apto freezer.
- Sumá dulce de leche en hilos o cucharadas. Si tenés repostero, mejor, pero Fer recomienda usar clásico.
- Agregá bolitas de cereal con chocolate a gusto y mezclá apenas para que se repartan.
- Repetí capas si querés más impacto: base, dulce de leche, bolitas, y otra vez.
- Tapá bien y llevá al freezer mínimo 6 horas, o hasta que esté firme.
- Serví con unas bolitas extra arriba y un chorrito más de dulce de leche si te copa el modo goloso.
Cuando lo saques, vas a tener un helado tramontana casero que compite sin problema con cualquier heladería. Cremoso, crocante y bien argentino.