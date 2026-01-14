Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer helado de tramontana con solo 5 ingredientes: la receta que te va a salvar este verano

Un clásico de heladería que ahora podés hacer en casa sin grandes electrodomésticos, ni complicaciones.

Shaiel Teran Velazquez

14 de enero de 2026,

La receta la subió Fer Gigliello a TikTok y se volvió de las más guardadas de su serie “un helado diferente por semana”. En el video, Fer va directo al grano: “Vamos con el tercero. Uno de los más pedidos, tramontana”, y muestra que la magia está en una base simple y buenos agregados.

Este helado tiene todo lo que queremos: dulzor justo, textura aireada y ese combo adictivo de bolitas crocantes con vetas de dulce de leche. Encima es súper rendidor: lo armás en 10 minutos, lo dejás en el freezer y te olvidás. Ideal para un postre rápido o para cuando pintó antojo nocturno y no querés salir.

Así queda el helado de tramontana casero.

Qué ingredientes se necesitan para hacer helado de tramontana casero

  • 300 ml de crema de leche
  • 200 g de leche condensada
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Bolitas de cereal con chocolate a gusto
  • Dulce de leche a gusto
Esta receta de helado de tramontana hará que no vuelvas a la heladería.

Paso a paso, cómo preparar helado de tramontana casero

  1. Poné la crema de leche y la leche condensada en un bowl.
  2. Batí hasta que la mezcla tome cuerpo, tipo crema espesa. Fer lo dice claro: “Lo batí hasta ese punto. Obviamente tengo que probar y no saben lo rica que estaba esta crema”.
  3. Pasá la base a un recipiente apto freezer.
  4. Sumá dulce de leche en hilos o cucharadas. Si tenés repostero, mejor, pero Fer recomienda usar clásico.
  5. Agregá bolitas de cereal con chocolate a gusto y mezclá apenas para que se repartan.
  6. Repetí capas si querés más impacto: base, dulce de leche, bolitas, y otra vez.
  7. Tapá bien y llevá al freezer mínimo 6 horas, o hasta que esté firme.
  8. Serví con unas bolitas extra arriba y un chorrito más de dulce de leche si te copa el modo goloso.

Cuando lo saques, vas a tener un helado tramontana casero que compite sin problema con cualquier heladería. Cremoso, crocante y bien argentino.

