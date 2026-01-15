Cómo hacer helado de chocolate keto: la receta saludable para disfrutar en el verano sin culpa

El helado keto de chocolate se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes siguen una alimentación baja en carbohidratos o directamente no pueden consumir leche ni azúcar. No es raro: mantiene ese sabor intenso a chocolate que querés en verano, pero sin caer en los clásicos ingredientes que te dejan pesadez o picos de glucosa.
La clave está en reemplazar la crema tradicional por leche y crema de coco, y endulzar con xilitol u otro edulcorante apto. El resultado es un helado suave, aireado y con textura de postre premium, ideal para tener en el freezer y atacar cuando pinta antojo.
Qué ingredientes se necesitan para hacer helado keto de chocolate
- 475 ml de leche de coco sin endulzar
- 475 ml de crema de coco sin endulzar
- 120 ml de xilitol (podés reemplazar por alulosa o eritritol)
- 180 ml, o 65 g, de cacao amargo en polvo tamizado
- 1 pizca de sal
- 2 cucharaditas de café instantáneo tipo espresso (opcional, potencia el chocolate)
- 2 cucharaditas de extracto de vainilla
- 2 cucharadas de aceite de oliva suave o aceite MCT
Paso a paso, cómo preparar helado keto de chocolate
- Colocá todos los ingredientes en un bowl grande. Asegurate de tamizar el cacao para que no queden grumos.
- Batí con batidora eléctrica unos 4 minutos, hasta que la mezcla quede espesa, homogénea y bien aireada. Probá y ajustá dulzor si hace falta.
- Volcá la preparación en un recipiente con tapa apto freezer. Llevá al congelador.
- Si no usás máquina de helado, remové la mezcla cada 30 a 45 minutos para evitar que cristalice. Repetí varias veces hasta que tome consistencia de helado.
- Antes de servir, dejalo reposar 10 a 15 minutos a temperatura ambiente para que recupere su cremosidad natural.
Este helado se conserva hasta dos semanas en un recipiente hermético, y la textura se mantiene suave gracias a la grasa del coco y el aceite.