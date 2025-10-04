Cómo hacer galletitas cookies veganas: la receta fácil y crocante de Maru Botana

Si hablamos de platos dulces, sin dudas el nombre de Maru Botana es el primero que se asocia la pastelería. La famosa cocinera es una de las más populares de los medios de comunicación que supo conquistar al público con sus recetas y talento para prepararlas, pero no solo eso, sino que supo cruzar el océano y tiene locales tanto en Argentina como en España, donde vende sus plastos más conocidos.

La comida vegana está cada vez más en auge o es ideal para personas que no consumen lactosa o harina. Maru mostró el paso a paso para hacer unas cookies veganas ricas y crocantes. Una opción apta para todos y fácil de hacer.

Comer vegano significa no consumir productos que sean derivados de animales. Hay muchas versiones para cocinar las recetas clásicas, pero en su especialidad sin tacc, sin gluten, vegano o etc.

Cómo hacer las galletitas cookies veganas de Maru Botana

La receta de cookies vegana de Maru Botana

Ingredientes:

150 g avena

240 g harina

90 g almendra en polvo

90 g azúcar de coco o rubia

2 cditas polvo de hornear

70 g mix de semillas

100 g chocolate amargo

150 g aceite de oliva

120 g leche de almendras

El paso a paso para hacer en casa las galletitas cookies de Maru Botana

Para armar, colocar la avena, harina, almendra en polvo, azúcar, polvo de hornear, semillas, chocolate, aceite de oliva y leche de almendras. Mezclar todo y formar una preparación uniforme. Luego, armar unas bolitas con la mano, aplastar y darle la forma que quiera. Colocar en una placa y llevar al horno a 170 grados por 15 minutos. Cuando están doradas, sacar y ¡listo!

Una opción para comer más sano y no dejar de comer las clásicas galletitas. Además, se pueden llevar en un recipiente o tener en la alacena para la hora de la merienda.