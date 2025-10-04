Cómo hacer el postre “4 tazas”: la receta más fácil, con pocos ingredientes y lista en menos de 15 minutos

El momento del postre no puede faltar en una buena reunión, ya sea con amigos o familia. Pero muchas veces, por falta de tiempo, dinero o hasta ganas, es difícil encontrar qué preparar de manera casera. Es por eso que este postre llamado “4 tazas” es la opción perfecta para salvar la mesa dulce y sorprender a todos los invitados.

Este postre tiene como característica principal su fácil forma de hacer, ya que se mide con una taza y rinde para varias porciones. Sin dudas, es una de esas opciones ideales para preparar cuando hay poco tiempo. Además, otro gran beneficio de esta receta es que no requiere del uso del horno y se puede preparar en pocos minutos.

Postre 4 tazas

Se trata de un postre dulce, cremoso y fresco, perfecto para disfrutar ahora que comenzaron los días de calorcito, luego de una cena familiar o una juntada con amigos. A continuación, el paso a paso de cómo preparar este postre 4 tazas sin horno.

Ingredientes: (para 6 u 8 porciones)

1 paquete de galletitas de vainilla o chocolate

1 taza de leche descremada

1 taza de yogur natural descremado

1 taza de leche condensada light

1 cucharadita de esencia de vainilla

Cacao en polvo, chocolate rallado o dulce de leche light

Paso a paso:

Colocar las galletitas de vainilla o chocolate en el fondo de un molde. Aplastarlas ligeramente con la mano o un tenedor, pero no es necesario triturarlas completamente. En un bowl, mezclar la leche descremada, el yogur natural descremado, la leche condensada light y la esencia de vainilla. Batir hasta obtener una mezcla homogénea. Volcar la preparación líquida sobre las galletitas y asegurarse de que queden bien empapadas. Llevar el molde a la heladera por al menos 4 horas, o hasta que el postre tome buena consistencia. Antes de servir, espolvorear cacao en polvo, agregar chocolate rallado o una cucharada de dulce de leche light.

Tip: para que la base quede más firme se pueden humedecer las galletitas con un poco de leche antes de agregar la mezcla líquida.

Lo bueno de este postre también es que se puede conservar en la heladera hasta 3 días. Además, esta preparación aporta en promedio unas 1800 a 2000 calorías en total, según las marcas y cantidades exactas utilizadas. Si se divide en unas 8 porciones, cada porción ronda las 220 a 250 calorías, principalmente por la leche condensada y las galletitas. Al optar por versiones descremadas y light, el contenido calórico se reduce, aunque es preferible consumir con mesura.