Cómo hacer chipa al estilo pochoclo: la receta más fácil y rápida para un snack crocante y sabroso

Un snack crocante, adictivo y perfecto para maratonear tu serie favorita.

Shaiel Teran Velazquez
17 de enero de 2026,

Si sos fan del chipa y además te encantan los snacks salados, esta receta que se volvió viral en TikTok te va a cambiar el antojo para siempre. Agus Vives presentó su versión de “pochoclo de chipa”: pequeños bocados aireados, súper crocantes y tan tentadores que resulta imposible parar de comer. Lo mejor es que se hacen con pocos ingredientes, llevan horno fuerte y salen en apenas un rato.

Además, esta masa es muy versátil. Según contó la creadora, podés freezar los bollos crudos hasta dos meses y cocinarlos directamente sin descongelar, una ventaja ideal para resolver picoteos improvisados.

Este snack es ideal para ver series.
Qué ingredientes se necesitan para hacer chipa al estilo pochoclo

  • 500 g de fécula de mandioca
  • 3 huevos
  • 70 g de manteca
  • 100 cc de agua (podés reemplazar parte por jugo de naranja o leche)
  • 200 g de queso rallado (pategras, mozzarella o el que tengas)
  • Pizca de sal
Así quedan los pochoclos de chipa.
Paso a paso, cómo preparar pochoclo de chipa

  1. Colocá la fécula en un bol grande.
  2. Agregá la manteca a temperatura ambiente, los huevos y el agua.
  3. Mezclá con las manos hasta formar una masa homogénea.
  4. Si notás que está muy seca, sumá un chorrito más de líquido.
  5. Incorporá el queso rallado y la sal.
  6. Amasá hasta integrar por completo.
  7. Cortá porciones de masa y estirá en tiras finas, como si estuvieras haciendo ñoquis.
  8. Troceá en pedacitos pequeños para lograr el efecto “pop”.
  9. Poné los chips en una placa apenas aceitada o con antiadherente.
  10. Cociná a horno bien fuerte durante unos 15 minutos, hasta que inflen y queden crocantes.

Estos pochoclos de chipa son ideales para acompañar una tarde de mates, una picada distinta o un maratón de series. Y como la propia Vives destacó, la practicidad es total: podés guardar la masa cruda en el freezer y tener siempre una tanda lista para hornear.

