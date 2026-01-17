Cómo hacer chipa al estilo pochoclo: la receta más fácil y rápida para un snack crocante y sabroso

Si sos fan del chipa y además te encantan los snacks salados, esta receta que se volvió viral en TikTok te va a cambiar el antojo para siempre. Agus Vives presentó su versión de “pochoclo de chipa”: pequeños bocados aireados, súper crocantes y tan tentadores que resulta imposible parar de comer. Lo mejor es que se hacen con pocos ingredientes, llevan horno fuerte y salen en apenas un rato.
Además, esta masa es muy versátil. Según contó la creadora, podés freezar los bollos crudos hasta dos meses y cocinarlos directamente sin descongelar, una ventaja ideal para resolver picoteos improvisados.
Qué ingredientes se necesitan para hacer chipa al estilo pochoclo
- 500 g de fécula de mandioca
- 3 huevos
- 70 g de manteca
- 100 cc de agua (podés reemplazar parte por jugo de naranja o leche)
- 200 g de queso rallado (pategras, mozzarella o el que tengas)
- Pizca de sal
Paso a paso, cómo preparar pochoclo de chipa
- Colocá la fécula en un bol grande.
- Agregá la manteca a temperatura ambiente, los huevos y el agua.
- Mezclá con las manos hasta formar una masa homogénea.
- Si notás que está muy seca, sumá un chorrito más de líquido.
- Incorporá el queso rallado y la sal.
- Amasá hasta integrar por completo.
- Cortá porciones de masa y estirá en tiras finas, como si estuvieras haciendo ñoquis.
- Troceá en pedacitos pequeños para lograr el efecto “pop”.
- Poné los chips en una placa apenas aceitada o con antiadherente.
- Cociná a horno bien fuerte durante unos 15 minutos, hasta que inflen y queden crocantes.
Estos pochoclos de chipa son ideales para acompañar una tarde de mates, una picada distinta o un maratón de series. Y como la propia Vives destacó, la practicidad es total: podés guardar la masa cruda en el freezer y tener siempre una tanda lista para hornear.