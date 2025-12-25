Cómo hacer budín de pan dulce: la receta salvadora de Paulina Cocina para no desperdiciar las sobras de las Fiestas

Paulina Cocina lo hizo de nuevo: transformó un clásico navideño como el pan dulce en un postre innovador y práctico. Su receta de budín de pan dulce no solo es deliciosa, sino también ideal para aprovechar ese pan dulce que quedó olvidado después de las fiestas. Con su estilo descontracturado, Paulina compartió el paso a paso en TikTok y revolucionó las redes.

Con una propuesta que combina creatividad y aprovechamiento de ingredientes, Paulina enseña a reinventar platos típicos. Esta receta de budín de pan dulce es un ejemplo perfecto de su enfoque: simple, rendidora y con un toque de tradición.

Budín de Pan dulce.

Paulina Cocina se consolidó como una de las creadoras de contenido gastronómico más queridas de Argentina. Su humor, mezclado con recetas simples y deliciosas, la ha llevado a construir una comunidad enorme en redes sociales. Actualmente, su canal de YouTube cuenta con más de 3 millones de suscriptores, y en TikTok sigue sumando adeptos con cada publicación.

Ingredientes para hacer el budín de Pan dulce

400 g de pan dulce

½ litro de leche (y un chorrito extra)

3 huevos

3 cucharadas de azúcar

Ralladura de 1 naranja

200 g de azúcar para el caramelo

Así queda el budín de Pan dulce.

Paso a paso, cómo hacer el budín de Pan dulce

Cortar el pan dulce en cubos grandes.

Remojarlo en medio litro de leche.

Hacer un caramelo y cubrir una budinera.

Batir los huevos, la leche y las cucharadas de azúcar.

Pisar bien el pan dulce con un pisapapas y mezclarlo con la preparación de huevo.

Verter todo en la budinera.

Cocinar a baño maría en un horno a 180° por 50 minutos.

Desmoldar y decorar con más caramelo.

El resultado es un postre con sabor recontra navideño, que se disfruta mejor frío. Como diría Paulina, “No me vas a decir que no suena épico”. Probalo y dejate llevar por esta deliciosa idea.