Cómo hacer brownie sin azúcar ni harina: receta versión saludable para disfrutar sin culpa

Si sos fan del chocolate pero estás buscando una opción más liviana, esta receta te va a encantar. Ideal para los amantes de lo dulce, tanto para la merienda o para el postre después de la cena. Con pocos ingredientes, este brownie sin azúcar ni harina es la solución para disfrutar de algo rico sin culpa.

Desde la cuenta de TikTok @quieronatural.uy llegó una versión saludable y extra húmeda de brownie sin harina, con un ingrediente sorpresa que no falla: la calabaza.

Cómo hacer brownie de calabaza sin harina.

Sí, leíste bien. Con solo tres ingredientes (más un par de extras si querés sumar textura), podés preparar un brownie delicioso, húmedo, sin TACC y sin complicaciones. Ideal para los que quieren cuidarse sin resignar lo rico.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el brownie de calabaza

500 g de calabaza hervida (tipo anco)

3 huevos

4 cucharadas de cacao en polvo

Edulcorante a gusto (opcional)

(Opcional) Nueces picadas y chips de chocolate para sumar textura

Así de húmedo queda el brownie de calabaza.

Paso a paso, cómo preparar el brownie de calabaza sin harina

Herví o cociná al vapor 500 g de calabaza hasta que esté bien blanda. En una procesadora, colocá la calabaza, los huevos, el cacao y el edulcorante si usás. Procesá hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Volcá la mezcla en un molde enmantecado y enharinado (o con papel manteca). Sumá las nueces o chips de chocolate si querés y llevá al horno medio por 30 minutos.

Y listo. Tenés un brownie húmedo, chocolatoso y mucho más liviano que los tradicionales. Perfecto para acompañar un café o para guardar en la heladera y tener algo rico siempre a mano.