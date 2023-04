China Suárez sorprendió con una noche de pizzas a la parrilla con dos ayudantes de lujo

La China Suárez soprendió este fin de semana con una cena de pizzas a la parrilla casera. La actriz compartió el proceso a través de sus redes sociales y demostró una vez más su gusto por la cocina.

Pese a llevar una alimentación vegetariana desde hace casi diez años, la ex “Casi Ángeles” se anima a todo tipo de recetas, hasta el asado que preparó para su novio, Rusherking. “Soy muy anfitriona, me gusta mucho y averiguo qué le gusta a cada uno de postre... Y me gusta como que todos los que vengan a mi casa, se vayan felices”, reconoció días atrás en “Noche al Dente” con Fer Dente.

Pero en la noche del domigno no le tocó cocinar en su hogar si no en el balcón de un edificio y se las arregló para que la cena quedara perfecta con la ayuda de dos asistenes de lujos: sus hijos Magnolia y Amancio.

A través de historias de Instagram la también cantente mostró todo el procedimiento de la preparación desde el amasado, hasta el encendido de la parrilla y el resultado final con las pizzas. “Con amor, siempre”, expresó en el video.

Cómo hacer las pizzas a la parrilla como la China Suárez

Las pizzas a la parrilla son una preparación muy sencilla. Solo se requiere formar la masa de manera tradicional y cocinarla a las brasas.

Para ello primero hay que colocolar la masa estirada directamente sobre la rejilla de la parrilla, esperar a que se cocine el piso y luego colocarle el resto de los ingredientes como la salsa de tomate y el queso.

Para un mejor acabado, tapar la pizza así se funde el queso y queda lista para comer. El secreto está en controlar la temperatura de la parrilla para que no se queme ni quede cruda la masa.

Ingredientes para 2 pizzas

1/2 kilo de harina 000

25 gr de pan de levadura fresco

1/2 cucharada de sal

4 cdas de aceite de oliva

1 cda de azúcar

1 taza de agua tibia

