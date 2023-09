Una increíble cantidad de livings y recién redecorada: así es la lujosa mansión de Araceli González

El estilo de la casa de Araceli González siempre da de qué hablar. Es que la actriz siempre está pendiente de cada uno de los detalles de la enorme propiedad que tiene en Pilar.

Según se ha podido saber, esta enorme casa tiene 4000 metros cuadrados totales y ostenta en cantidad de ambientes: si uno tiene la suerte de estar dentro del hogar de la ex de Adrián Suar puede elegir ir a uno de los seis livings que hay o, bien, sentarse en la mesa de uno de los tres comedores.

La entrada de la lujosa casa de Araceli González.

Cómo era la casa de Araceli González antes de la redecoración

Hace unos años, la cuenta de Twitter @RicosyFamososOk viralizó una gran cantidad de fotos de la lujosa mansión que tiene la actriz en un exclusivo country de Pilar.

La lujosa casa de Araceli González.

La enorme propiedad tiene ocho dormitorios con vestidores que están minuciosamente decorados, acompañados de acolchados y alfombrados haciendo juego, cuatro cocinas, varios baños a lo largo de la casa y hasta un playroom.

La cocina de la casa de Araceli González.

La vivienda, que aquel entonces estaba valuada en tres millones de dólares, además cuenta con un gigante espacio al aire libre excelentemente cuidado. La pileta es el pilar del enorme jardín que está rodeado por un solarium con reposeras y sombrillas.

La lujosa casa de Araceli González.

En su mayoría, la casa está cubierta por pisos de madera muy costosos. Cuando se hicieron conocidas las fotos, en la propiedad abundaban el cortinado en colores claros. También eran protagonistas las alfombras, los muebles de madera de tonalidad marrón claro y las arañas colgantes.

Una de las características principales de esta lujosa mansión es la cantidad de ventanales de gran tamaño que le brindan luz natural prácticamente a todos los ambientes.​

La lujosa mansión de Araceli González

Esta casa fue adquirida por Araceli en 2005, luego de separarse de Adrián Suar, pero que hace poco tiempo fue renovada por completo.

Cómo quedó el hogar de Araceli González tras la renovación

La actriz decidió que era momento de hacer un cambio en su hogar y por esa razón la redecoró. El resultado lo compartió a través de su cuenta de Instagram, donde destaca el resultado de cada una de las habitaciones principales, desde el living hasta el comedor.

“Mi paraíso con todos sus habitantes. Mi casa. ¡Mi templo! ¡Mi hogar! En mi teléfono puse Mi Altar. Así es! Lugar único de resguardo y amorosidad. Eso se construye”, empezó Araceli ha explicar a sus seguidores sobre este cambio.

“Podemos estar en palacios o no pero si hay gente tóxica a tu alrededor no podemos disfrutar de nuestros logros diarios. ¡De cada casa que tuve hice mansiones de amor. El que me conoce sabe que soy de cambiar espacios y que queden preciosos! ¡Desde muy chica! Profesión que hubiese querido tener!”, siguió.

“¡Y hoy lo hago en casas de personas que pasaron por vida que amo! ¡Se las trasformó para que sean cálidas y bellas de vivir! ¡Hobby que respeto y amo!”, concluyó.