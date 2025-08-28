Estilo / Plantas

Tormenta de Santa Rosa: para qué sirve colocar una rama de ruda en la puerta de la casa

Termina agosto y llega el fenómeno climático popular. Hay una práctica que cada vez es más común en los hogares. Por qué.

Magdalena Rodríguez Castro
Magdalena Rodríguez Castro

28 de agosto de 2025,

Tormenta de Santa Rosa: para qué sirve colocar una rama de ruda en la puerta de la casa
Tormenta de Santa Rosa: para qué sirve colocar una rama de ruda en la puerta de la casa

Antes de que termine septiembre, específicamente el 30 de agosto, se festeja el Día de Santa Rosa de Lima, esto llevó a un fenómeno climático que creó con el tiempo la creencia popular de la Tormenta de Santa Rosa en Argentina. Este fin de semana se esperan las fuertes e intensas lluvias en todo el territorio.

Alerta por la proximidad de la tormenta de Santa Rosa.
Alerta por la proximidad de la tormenta de Santa Rosa.

Como anticipo a la fecha, las personas preparan el hogar para recibir la tormenta y protegerlo lo más que se pueda. Tal como ocurre con el ritual de comienzo de agosto de la caña con ruda. En este caso, las fuertes lluvias puede provocar destrozos o pérdidas, es por eso que los antepasados idearon y transmitieron costumbres para realizar antes de fin de mes.

Una de las prácticas habituales y como acto de protección es colocar una rama de ruda fresca en la entrada de las casas. Esta planta tiene un significado especial para los creyentes y sobre todo se usa mucho en el mes ocho.

Planta de ruda
Planta de ruda

Tormenta de Santa Rosa: por qué colocar una rama de ruda en las puertas de las casas

La planta de ruda es muy valiosa y solicitada en las casas. La creencia popular afirma que esta aleja las malas energía, protege contra el temporal y atrae la buena suerte. Razón por la que se transformó en un símbolo de protección y abundancia de los rituales.

La ruda es el amuleto cotidiano del mes de agosto, ya que se consume al comienzo a través de la caña con ruda, y al final se coloca una rama en las puertas como protección a la tormenta.

Planta de ruda en la puerta de las casas
Planta de ruda en la puerta de las casas

Estas fuertes e intensas lluvias marcan el fin del invierno y el inicio de la primavera. Esta planta tiene propiedad mágicas y medicinales que espantan la envidia, los malos pensamientos, y los rayos de las tormentas.

Cómo armar el ramo de ruda y proteger el hogar de la tormenta de Santa Rosa

  • Cortar una rama de ruda fresca y colocar en la puerta principal de la casa. Esto debe ser antes de que comience la tormenta.
  • Se puede atar con una cinta roja, potenciando su manto de protección o directamente dejar suelta.

Temas Relacionados

MÁS DE Plantas
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS