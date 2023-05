Sophia Hadjipanteli, la influencer que reivindica la uniceja, deslumbró en la alfombra roja de Cannes

Sophia Hadjipanteli deslumbró en la 76° edición del Festival de Cannes, el tradicional evento que todos los años reúne a las celebridades del mundo del cine en la exclusiva ciudad del sur de Francia y que esta vez se extenderá hasta el 27 de mayo.

En el estreno de la última película de Martin Scorsese, “The Killers of the Flower Moon”, la modelo de 25 años nacida en Chipre reivindicó el particular estilo que se convirtió en su impronta: la uniceja. Como embajadora del “movimiento unicejo” (unibrow movement), Hadjipanteli pretende romper los estereotipos y promover la diversidad, luego de sufrir bullying de pequeña no por su rostro, sino por la ropa que vestía.

La influencer apareció en la emblemática edición italiana de la revista Vogue cuando tenía apenas 15 años. Tres años más tarde, a sus 18, saltó a la fama cuando las imágenes de su uniceja se volvieron virales. Según recordó en entrevistas que concedió, cuando era adolescente quería tener cejas más delgadas, pero justo en esa época se pusieron de moda las cejas gruesas, por lo que aprovechó la tendencia.

La modelo asistió al estreno de la película "Killers Of The Flower Moon" y se robó todas las miradas de los presentes. Foto: Instagram

Hoy, tiene más de 500.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde su biografía lleva el lema “Redefiniendo la belleza con el #unibrowmovement”. Con este concepto de body positivity como bandera de su lucha, apunta a crear un espacio virtual seguro e inclusivo, donde los usuarios puedan expresarse con libertad.

Pero además de esta típica característica suya que llama la atención, la joven -que protagonizó campañas para marcas de lujo como Jean Paul Gaultier y Saint Laurent, y fue tapa de revistas como Sports Illustrated- acaparó todas las miradas del festival por el look que eligió para la ocasión. Lució un imponente vestido azul y negro de manga larga cubierto de strass y guantes con lentejuelas.

Así, desfiló por la alfombra roja con un osado diseño de Philipp Plein, con escote en V profundo y sus piernas al descubierto. El outfit se completó con zapatos de tacón negros puntiagudos de Giuseppe Zanotti.

La modelo lució un jugado outfit y su característico estilo de uniceja. Foto: instagram

El maquillaje estuvo a cargo de la make-up artist Charlotte Tilbury, que acentuó su uniceja al optar por tonalidades neutras, con un ojo ahumado marrón y otro ojo de gato. Para los labios, eligió un tono nude. En tanto, el pelo estuvo en manos de Joe Kelly, quien le armó un semi-recogido.

No es la primera vez que la modelo es noticia por sus revolucionarios atuendos. Los brillos, los colores intensos y los diseños disruptivos son un rasgo cada vez más común en los conjuntos de esta estrella chipriota que gana popularidad conforme pasan las semanas.