Qué es el soft glam, el maquillaje tendencia que combina lo simple y elegante en un solo look

El maquillaje forma parte del outfit y es esencial antes de salir de casa. La moda cambia constantemente y con ello las tendencias en todo el look, como son los accesorios, calzados, prendas, peinados y make up. Hay diferentes estilos que se adaptan a los gustos de cada uno, el que es furor este año y es ideal para quienes prefieren tonos más claros es el soft glam.

Los colores y diseño depende de la personalidad de cada uno. Si bien cada temporada trae consigo tendencias, hay maquillajes ideales para cada momento. El soft glam se caracteriza por ser la combinación perfecta entre lo suave y lo glamouroso, el estilo que pisa fuerte en las grandes referentes de la moda.

Conocido por proponer el equilibro ideal entre la elegancia y la frescura, tiene la intención de realzar los rasgos naturales con productos que potencien y acompañen para lograr un acabado sutil y sofisticado.

Cada vez se impone más el maquillaje que resalta la belleza natural de las personas. Lejos quedaron los estilos extravagantes y cargados en el rostro.

La clave está en elegir de forma estratégica aquellos puntos de nuestro rostro que queremos destacar. Lo más importante es definir la mirada y peinar las cejas que tienen el poder de transformar por completo el look sin dejar de lado lo natural.

La mirada es el centro de atención del make up, a través de ella expresamos emociones, actitud y confianza. Maybelline New York adopta esta tendencia y presentó dos productos claves para un maquillaje natural, pero elegante a la vez.

Máscaras de pestañas firework Electro Black: es a prueba de agua y logra un efecto de pestañas explosivas con un acabado negro eléctrico. Su fórmula con Pro-Vitamina B5 y pigmentos negros intensos aportan aún más intensidad y brillo. Una propuesta diseñada para quienes buscan un look llamativo, eléctrico y duradero.

Gel para cejas super lock: es transparente. Define las cejas y fija la mirada por 24 horas de duración. Es a prueba de sudor y transferencias, cuenta con un cepillo estilizador que peina y fija cada una de tus cejas, logrando un acabado sin grumos.