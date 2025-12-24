Protector solar o repelente: qué se debe colocar primero en la piel para cuidarse en el verano 2026

La temporada de verano tiene por lo general dos particularidades muy importantes que siempre es relevante tener en cuenta: el sol y la llegada de insectos. Es por eso que los especialistas señalaron qué se debe colocar primero entre protector solar y repelente para tener el cuidado de la salud al día en una época crítica.

Con la llegada de las altas temperaturas, se incrementa la aparición de quemaduras solares y las molestias producidas por insectos. La elección adecuada de productos y el orden correcto de aplicación resultan fundamentales para evitar riesgos sobre la piel y minimizar la posibilidad de picaduras o reacciones adversas. Tanto los dermatólogos como entidades oficiales insisten en que la forma en que se usan el protector solar y el repelente de insectos puede marcar la diferencia a la hora de proteger la salud al aire libre.

En el contexto actual, donde pasar tiempo afuera es una de las actividades preferidas ante el calor, surgen interrogantes frecuentes sobre el cuidado de la piel. Entre las dudas más comunes se encuentra cuál de los dos productos debe aplicarse primero y la manera correcta de combinarlos sin perder efectividad para evitar tanto los rayos UV como la acción de los insectos.

El protector solar necesita tiempo para absorberse antes de colocar el repelente

¿Qué se debe aplicar primero: protector solar o repelente?

La consulta sobre el orden de aplicación es habitual en quienes buscan protegerse en jornadas calurosas. Según informó Daniela Lopéz, conocida en redes como Dadatina y dedicada a la educación sobre el cuidado cutáneo, el primer paso debe ser la aplicación del bloqueador solar sobre la piel limpia. “Se recomienda esperar unos 10 minutos para que el producto se absorba correctamente y genere la barrera necesaria contra la radiación UV”, explicó. Esa espera asegura que el producto pueda desempeñar su función de manera íntegra.

Una vez cumplido el intervalo de absorción, corresponde colocar el repelente en las áreas donde la piel está expuesta y puede haber contacto con insectos. No respetar esta secuencia podría reducir la eficacia de ambos productos. La recomendaciones brindadas por especialistas coinciden con la información publicada por entidades oficiales, que advierten que cualquier alteración en el modo de uso o la superposición prematura de productos afecta la capacidad de protección.

Inicio de temporada de calor con aumento de exposición al aire libre

Recomendaciones oficiales sobre el uso de protector solar

El Ministerio de Salud de la Nación y autoridades sanitarias destacan la importancia de volver a aplicar el protector solar después de cada baño, cada dos horas y siempre que se practique ejercicio o haya sudoración intensa. Aconsejan no exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas, cubrir a los más pequeños con sombrillas o carpas y evitar que los menores de un año estén al sol directo.

Antes de emplear cualquier producto, es imprescindible leer el rótulo y seguir las advertencias. El protector debe aplicarse en todas las zonas sensibles del cuerpo, incluyendo orejas, cuello, nariz, empeines y manos, al menos media hora antes del contacto solar. El uso de gorra, sombrero y protector labial complementa la protección y ayuda a disminuir el daño ocasionado por los rayos ultravioleta.