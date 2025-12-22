Chau a las reposeras clásicas: la nueva tendencia para llevar a la playa este verano 2026

Llegó el verano 2026 y la moda ya asomó con las prendas, los accesorios, calzados, y elementos que son imprescindibles para llevar a la playa. Las tendencias que estarán vigentes en los próximos meses ya están presentes y es momento de ir armando el equipo para usar en las vacaciones.

A la hora de planear el lugar a donde se va a ir de descanso, también hay que organizar el equipo que se necesita para llevar a la playa y pasar horas en el agua, sol y disfrutando del verano. El infaltable es la reposera con la sombrilla para tener comodidad.

Durante décadas el clásico fueron las reposeras de aluminio que no solo se usan en el verano para ir a la playa, sino que también para estar en el patio o ir a algún evento al aire libre. No obstante, estas están quedando desplazadas por una nueva tendencia cómoda, accesible y fácil de trasladar.

Adiós a la reposera clásica

Se trata de las reposeras de malla transpirable. Un nuevo producto que se caracteriza por su diseño para estar bajo el sol por horas y descansar sin sentir transpiración. Está hecho con tejido microperforado que permite ventilación.

La idea de que sea un elemento cómodo y liviano es la clave para que esté sí o sí en el equipo de verano. Pesan cerca de 2 kilos y se doblan fácilmente, por lo que no ocupa espacio para trasladarlas en auto, transporte público o a pie.

Además, el material con el que están hechas permite limpiarlas de forma fácil y secar rápido. Como así también resistir a la arena y la humedad.

Las nuevas reposeras vienen en diferentes colores y modelos, que tiene respaldos reclinables, apoyabrazos y bolsillo para guardar cosas.

La clave está en el tejido microperforado que no absorbe el calor y permite el paso del aire.